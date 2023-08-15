Azerbaycan'dan Ermenistan uyarısı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) siyasi, askeri manipülasyon kampanyasının bir aracına dönüştürmeye çalıştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisi için sarf edilen çabalara rağmen Erivan'ın maksatlı gerilim ve rövanş politikasının kurbanı olduğu belirtildi.
Ermenistan'ın, geçen yılın aralık ayında BMGK'yi toplama girişiminin başarısız olduğu anımsatılan açıklamada, "Ermenistan yine BMGK'yi siyasi, askeri manipülasyon kampanyasının bir aracına dönüştürmeye çalışıyor." ifadeleri yer aldı.
Ermenistan'ın BM'nin 1993'te kabul ettiği 4 kararı uygulamadığı, Karabağ'daki işgali yaklaşık 30 yıl sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, Erivan'ın bölgede "kötüleşen insani durum" ve "sürmekte olan abluka" gibi asılsız iddialarla BMGK'ye yaptığı çağrının, Erivan'ın uluslararası hukuka dayalı kabul edilebilir bir çözüm istemediğinin bir göstergesi olduğuna işaret edildi.
Ermenistan'ın silahlı güçlerini Azerbaycan topraklarından tamamen çekmediği, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı, bunun engellenmesi için oluşturulan Laçın sınır kontrol noktası için tüm dünyada bir propaganda kampanyası başlattığı kaydedilen açıklamada, kontrol noktasının kaldırılması için Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan başvurunun mahkemece oy birliğiyle reddedildiği anımsatıldı.
ERMENİSTAN ASKERİ-MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI YAPIYOR
Ermenistan'ın Hankendi'de yaşayanlara yardımın Ağdam üzerinden götürülmesini kabul etmediği, son haftalarda, uluslararası hukuku ve 10 Kasım 2020 tarihli Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin Üçlü Bildirisi'ni ihlal ettiği bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ermeni silahlı kuvvetleri yasa dışı yollardan Azerbaycan topraklarında konuşlanmış askeri-mühendislik çalışmaları yapmış ve diğer askeri inşaat faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.
Azerbaycan'ın egemen topraklarına yasa dışı yerleştirilen radyo-elektronik harp cihazlarının kullanılması özellikle endişe vericidir. Son haftalarda Azerbaycan Havayolları sivil uçaklarının yanı sıra yabancı ülke uçakları da güvenlikleri için ciddi tehdit oluşturan radyo-elektronik parazite maruz kaldı."
AZERBAYCAN, TÜM YASAL YOLLARLA EGEMENLİĞİNİ SAVUNMA HAKKINI SAKLI TUTAR
Açıklamada, Rus barışı koruma birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan'ın egemen topraklarında askeri inşaat işlerinin yanı sıra geniş çaplı silah, diğer askeri teçhizat ve personelin toplanmasının provokasyon olduğuna işaret edildi.
Bu tür faaliyetlerin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son vermediğinin göstergesi olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Azerbaycan, BM şartı ve uluslararası hukukun diğer evrensel belgeleri tarafından sağlanan tüm yasal yollarla egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma hakkını saklı tutar ve tüm bu yönlere bağlılığını gösterir.
Bu kritik aşamada, mevcut risklerin net bir şekilde anlaşılması ve uluslararası toplumun Ermenistan'ın provokasyonlarına yeterli yanıt vermesi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devletler arası ilişkilerin normalleştirilmesi ve yerel güçlerin yeniden entegrasyonu sürecinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için her zamankinden daha önemlidir. "
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