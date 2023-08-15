Azerbaycan’dan Ermenistan uyarısı

Ermenistan'ın silahlı güçlerini Azerbaycan topraklarından tamamen çekmediği, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı, bunun engellenmesi için oluşturulan Laçın sınır kontrol noktası için tüm dünyada bir propaganda kampanyası başlattığı kaydedilen açıklamada, kontrol noktasının kaldırılması için Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan başvurunun mahkemece oy birliğiyle reddedildiği anımsatıldı.

ERMENİSTAN ASKERİ-MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI YAPIYOR

Ermenistan'ın Hankendi'de yaşayanlara yardımın Ağdam üzerinden götürülmesini kabul etmediği, son haftalarda, uluslararası hukuku ve 10 Kasım 2020 tarihli Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin Üçlü Bildirisi'ni ihlal ettiği bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: