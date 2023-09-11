FOX TV’den taciz haberciliği! Bakan Tekin’in çocuklarla sohbetini zorla böldü! 9 ay önce de aynı muhabir aynı olay...

TEK BİR KAYIT YAPMADILAR

Daha önce de Bakanların gerçekleştirdikleri programlara katılarak provokatif eylemlerde bulunan, Bakanları ve yanlarındaki görevlileri taciz ederek "sorularına yanıt alamadıkları, kendilerine ambargo uygulandığı, sansürlendikleri" gibi iddialarla haber yapan FOX TV muhabirleri bu kez de istediği yanıtı alamayınca görevlilere sataştı.

FOX TV'nin İstanbul'dan Hatay'a gelerek programa dair tek kare kayıt yapmadan programı izlemesi dikkat çekti.