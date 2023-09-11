FOX TV'den taciz haberciliği! Bakan Tekin'in çocuklarla sohbetini zorla böldü! 9 ay önce de aynı muhabir aynı olay...
9 ay önce Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i canlı yayın esnasında taciz ederek soru soran FOX TV muhabiri aradan geçen 9 ayın ardından yeniden aynı olayla ortaya çıktı. Bu sefer de yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i çocuklarla sohbet ettiği esnada zorlayan FOX TV muhabiri cevap alamayınca bu sefer de görevlilere sataştı. Diğer yandan sadece provokasyon için İstanbul'dan Hatay'a gelen FOX TV ekibinin tek kare kayıt yapmadan programı izlemesi dikkat çekti. İşte detaylar...
FOX TV muhabiri, daha önce eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i canlı yayın esnasında taciz ederek sorduğu soruyu 9 ay sonra bu kez Hatay'da eğitim öğretim yılı açılışında depremzede öğrencilerle sohbet eden yeni Bakan Yusuf Tekin'in sohbetini bölerek sormak istedi.
YENİ BAKANI DA PUSUDA BEKLEDİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremzedelerin ve bölgedeki öğretmen ve öğrencilerin yanında olmak için eğitim öğretim yılının açılışını Hatay'da yaptı.
FOX TV; okulların açılacağı ilk gün, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaraları hala taze iken bölgedeki vatandaşlara, öğretmen ve öğrencilere destek olmak üzere bölgeye giden Bakan Yusuf Tekin'i adeta pusuda bekleyerek 9 ay önceki gündem dışı sorusunu yineledi.
TACİZ HABERCİLİĞİNE DEVAM
Törende, programa dair hiçbir haber çalışması yapmayan, kürsü konuşması yapan Bakan'ı bile dinleme gereği duymayan FOX TV, vatandaşların arasında programı uzaktan izlemekle yetindi.
FOX TV muhabirleri, böyle önemli bir günde hem meslektaşlarına hem de yüzyılın felaketinin acısını hala yüreğinde hisseden depremzedelere saygısızlık yaparak taciz haberciliğine devam etti.
"ŞU AN YERİ VE ZAMANI DEĞİL"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının açılışı için tören alanında öğrencilere sohbet ederken, FOX TV muhabiri öğrencilerle sohbeti bölerek 9 ay önce eski Bakan Mahmut Özer'e sorduğu ücretsiz yemek sorusunu tekrar sormak istedi.
Bakan Tekin'in "Şu an yeri ve zamanı olmadığını" ifade etmesine rağmen FOX TV, taciz sorularına devam etti.
TEK BİR KAYIT YAPMADILAR
Daha önce de Bakanların gerçekleştirdikleri programlara katılarak provokatif eylemlerde bulunan, Bakanları ve yanlarındaki görevlileri taciz ederek "sorularına yanıt alamadıkları, kendilerine ambargo uygulandığı, sansürlendikleri" gibi iddialarla haber yapan FOX TV muhabirleri bu kez de istediği yanıtı alamayınca görevlilere sataştı.
FOX TV'nin İstanbul'dan Hatay'a gelerek programa dair tek kare kayıt yapmadan programı izlemesi dikkat çekti.
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