10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları G20 zirvesinde 2.gün! Başkan Erdoğan Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

G20 zirvesinde 2.gün! Başkan Erdoğan Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2023 08:44
Hindistan'ın ev sahipliğinde dün başlayan G20 Zirvesi, bugün sona erecek. Zirvenin ikinci gününde liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan da anıt mezara ziyarette bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Liderler Gandhi çelenk bıraktı
Liderler Gandhi çelenk bıraktı
G20 zirvesinde 2.gün
G20 zirvesinde 2.gün
Küresel enerji krizi
Küresel enerji krizi
G20 Zirvesinden yansıyan kulisler!
"G20 Zirvesi"nden yansıyan kulisler!
Sevinç’ten canlı yayında Eren Erdem’e ters köşe!
Sevinç'ten canlı yayında Eren Erdem'e ters köşe!
Kılıçdaroğlu’nun korumaları üyeyi tartakladı
Kılıçdaroğlu'nun korumaları üyeyi tartakladı
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yeni operasyon!
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yeni operasyon!
Tapu işlemi yaparken dikkat!
Tapu işlemi yaparken dikkat!
Küresel barışın umudu: Başkan Erdoğan
Küresel barışın umudu: Başkan Erdoğan
Hatay’da çarşı pazar hareketlenmeye başladı
Hatay'da çarşı pazar hareketlenmeye başladı
BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?
BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?
Seçim yenilgisi gölgesinde 100. yıl kutlaması!
Seçim yenilgisi gölgesinde 100. yıl kutlaması!
Daha Fazla Video Göster