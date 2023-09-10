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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Van'da 3 PKK'lı terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Van’da 3 PKK’lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildiğini ve bu teröristlerin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada 'Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz' dedi.

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