Gözler G20 Liderler Zirvesi’ne çevrildi! Başkan Erdoğan diplomasi turuna hızlı başladı! Hangi konu başlıkları ele alınacak?

ZİRVEDE ELE ALINACAK KONULAR

Başkan Erdoğan'ın, G20 Zirvesi kapsamında bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor. Başkan Erdoğan, zirvede Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili attığı adımları liderlere anlatacak.

Hindistan'da, tarihinde ilk kez ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi için büyük hazırlıklar yapıldı. Dünya liderlerinin katılacağı zirve öncesi başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, ana cadde yollarında görkemli süslemeler yapıldı. Zirvenin gerçekleşeceği Bharat Mandapam Kongre ve Sergi Merkezi, otantik Hindistan figürleriyle süslenirken, başkentin ana caddeleri de Hindistan'a özgü renkli çiçekler ve ışıklandırmalarla dekore edildi. Başkent Yeni Delhi'de 3 gün boyunca birçok iş yeri ve resmi kurum tatil edilirken, şehrin belirli caddeleri güvenlik önlemleri nedeniyle zirve boyunca trafiğe tamamen kapatılacak. İki gün boyunca sürecek zirve için 50 binden fazla polis görev yapacak.

ZİRVENİN TEMASI "TEK DÜNYA, TEK AİLE, TEK GELECEK"

Dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği ve dünya gündeminin tartışılacağı zirvenin bu yılki teması "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" olarak belirlendi. İki gün boyunca devam edecek toplantıların ana gündem maddeleri arasında küresel borç krizi, uluslararası borç yapısında yeniliklere gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da yer alıyor.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ'DEN MESAJ

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, zirve öncesi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Hindistan, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Yeni Delhi'nin ikonik Bharat Mandapam'ında 18. G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Bu, Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı ilk G20 Zirvesi olacak. Önümüzdeki iki gün boyunca dünya liderleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. G20 Zirvesi'nin insan merkezli ve kapsayıcı kalkınmada yeni bir yol çizeceğine olan inancım tamdır. Konuklarımızın Hint misafirperverliğinin sıcaklığından keyif alacaklarına eminim" dedi.

ZİRVENİN İLK GÖRÜŞMELERİ

Zirve öncesi ilk resmi görüşmeler Hindistan ile misafir ülkeler Mauritius ve Bangladeş liderleri arasında gerçekleşti. G20 zirvesi öncesinde Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, bugün Mauritiuslu mevkidaşı Pravind Kumar Jugnauth ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile ikili görüşmelerde bulundu. Başbakan Modi'nin bugün ayrıca Hindistan'a gelen ABD Başkanı Joe Biden ile de bir ikili görüşme yapması planlanıyor.

LİDERLER HİNDİSTAN'A GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra gün içerisinde ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Mısır Başkan Abdulfettah es-Sisi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau Hindistan'a geldi. Rusya'yı ise Devlet Başkanı Vladimir Putin yerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

ZİRVE TRAFİĞİNİ ABD'DEKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GRUBU KURULUY'LA SÜRECEK

Başkan Erdoğan, Hindistan ziyaretinden sonra ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunacak. Başkan Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.

ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi bekleniyor.

G20 Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan gerçekleştireceği diplomatik temaslarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı:

Liderler tek tek ülkeye giriş yaptılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan saati ile 19.30 civarında Yeni Delhi'ye geldi.

Başkan Erdoğan şüphesiz ki zirve kapsamında iki görüşmeler gerçekleştirecek ve oturumlara katılacak. Bu ikili görüşmelerde de bazı başlıkları var. Özellikle Tahıl Koridor anlaşması gündeme getirilecek. Bir taraftan ise iklim değişikliği ve Türkiye'nin bu konularda hangi adımların attığı konuşulacak.

Resmi olarak hangi devlet başkanları ile ikili görüşme gerçekleştireceği henüz açıklanmadı.

G20 Zirvesi küresel gayri hasılanın yüzde 85'ini oluşturuyor. Dünya nüfusunun yüzde 66'sını ve uluslararası ticaretin ise yüzde 75'ini elinde bulunduruyor.