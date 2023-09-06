Akşener’in ayrı aday çıkışının yankıları sürüyor! Bir tepki de Gelecek Partisi’nden: Geçmişi sıfırlayıp kendi önüne açmaya çalışıyor

GÜVEN ORTAMINI ZEHİRLEDİLER

Vatandaşa 6'lı masanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Akşener'in masadan kalkmasıyla toplumun masaya olan güveni yerle bir oldu. Akşener önce kendi partisini sorgulamalı. Anketlerden bahsediyorlardı. Güven ortamını zehirlediler. Kendisini hesaba çekmeden herkesi suçlamak siyasiyi ahlaka uygun değildir.

GEÇMİŞİ SIFIRLAYIP ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYOR

Sürekli yeni açıklamalar yapıyor. Biz tek gireceğiz diyorlar. Sonra geri dönüş oldu. Vatandaşı bırak bizim kafamız karıştı. Daha mantıklı çerçevede açıklamalar yapılması gerekiyor.

Adaylık konusunda farklı gündemler vardı. Adaylığın Kılıçdaroğlu'na doğru gittiğini görüyorduk. Madem istemiyordunuz masadan kalksaydınız. Akşener bu sorumluluğu üstlenmek istemedi. Geçmişi sıfırlayıp kendi önüne açmaya çalışıyor.