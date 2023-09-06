Akşener'in ayrı aday çıkışının yankıları sürüyor! Bir tepki de Gelecek Partisi'nden: Geçmişi sıfırlayıp kendi önüne açmaya çalışıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar siyaset gündemine düşerken dağılan 8'li koalisyondan tepkiler gelmeye devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, Akşener'in ayrı aday çıkışına yönelik yaptığı açıklamada "Masadaki herkesi suçladılar bu ilişkilere çok zarar veriyor. Güven ortamını zehirlediler. Geçmişi sıfırlayıp kendi önüne açmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken yerel seçimlerde ayrı aday çıkaracaklarını duyurdu. Akşener ayrıca "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaparken kaybetmeyi göze aldıklarını ifade etti.
"BELKİ BİZİMKİ SEÇİLECEK"
Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.
İYİ PARTİ'NİN ADAYI ÖZLALE
Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Ümit Özlale'nin ismini verdi. Akşener "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi.
Akşener'in bu açıklamaları sonrası CHP yandaşı Halk TV ekranlarına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci Akşener'i sert sözlerle hedef aldı.
BEKLENTİ YARATTILAR ZARAR VERDİLER
İYİ Parti'yle iş birliği yaptık ama yüzde yüz olarak aynı düşünmüyoruz. Akşener'in açıklamalarına baktıkça kafam karışıyor. 26 Ağustos öncesi büyük bir beklenti yarattılar. Ne buldunuz 26 Ağustos'ta? Masadaki herkesi suçladılar bu ilişkilere çok zarar veriyor.
GÜVEN ORTAMINI ZEHİRLEDİLER
Vatandaşa 6'lı masanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Akşener'in masadan kalkmasıyla toplumun masaya olan güveni yerle bir oldu. Akşener önce kendi partisini sorgulamalı. Anketlerden bahsediyorlardı. Güven ortamını zehirlediler. Kendisini hesaba çekmeden herkesi suçlamak siyasiyi ahlaka uygun değildir.
GEÇMİŞİ SIFIRLAYIP ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYOR
Sürekli yeni açıklamalar yapıyor. Biz tek gireceğiz diyorlar. Sonra geri dönüş oldu. Vatandaşı bırak bizim kafamız karıştı. Daha mantıklı çerçevede açıklamalar yapılması gerekiyor.
Adaylık konusunda farklı gündemler vardı. Adaylığın Kılıçdaroğlu'na doğru gittiğini görüyorduk. Madem istemiyordunuz masadan kalksaydınız. Akşener bu sorumluluğu üstlenmek istemedi. Geçmişi sıfırlayıp kendi önüne açmaya çalışıyor.
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