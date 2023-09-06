06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Koalisyon bitti satranç başladı! Muharrem İnce ile Meral Akşener zirvesi! Gündem üçüncü yol ittifakı...

Koalisyon bitti satranç başladı! Muharrem İnce ile Meral Akşener zirvesi! Gündem üçüncü yol ittifakı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
ABONE OL
Koalisyon bitti satranç başladı! Muharrem İnce ile Meral Akşener zirvesi! Gündem üçüncü yol ittifakı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerden sonra yaptığı açıklamalarda 8'li koalisyondan koptukları ve yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyururken flaş bir ziyaret gerçekleşti. Üçüncü yol tartışmalarının yaşandığı dönemde Meral Akşener, 14 Mayıs öncesi kumpasla adaylıktan el çektirilen Muharrem İnce ile 'ittifak' konusunda görüşmek için bir araya geldi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener seçimlerdeki mağlubiyet sonrasında Bay Kemal'e yönelik sert eleştirilerde bulunurken Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenilmekle suçladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜREKSİZ ÇIKIŞI

Akşener ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da "yüreksizler" çıkışını yaparken "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BİR GÜNDE GERİ VİTES!

İYİ Parti liderinin bu çıkışının etkisi çok uzun sürmedi ve ertesi gün "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" diyerek 'yapmam' dediği ittifaka kılıf buldu.

SAYGISIZLIK EDENİ ÇARPARIM

Ancak Aynı Akşener geride bıraktığımız gün CHP kadrolarından kendilerine gelen eleştirilere sert tepki gösterdi ve "Saygı duymaya gayret ediyorum ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere" çıkışına imza attı.

"BİZ CHP'NİN ADAYLARI SEÇİLSİN DİYE BU PARTİYİ KURMADIK"

Diğer yandan bugün bir Youtube kanalına konuşan Meral Akşener İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyururken İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını belirtti. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi.

HİZAYA GEL BAKALIM BAY KEMAL

Akşener'in bu açıklamaları sonrasında flaş bir ziyaret gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün 'ittifak' ve 'üçüncü yol' konu başlıklarını görüşmek için bir araya geldi.

İNCE İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Akşener - İnce ikilisinin bu hamlesini Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayların nasıl karşılayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

CHP'YE MESAJ GİBİ GÖRÜŞME

Bilindiği üzere Muharrem İnce, seçim dönemi CHP'liler tarafından linç edilmiş, '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çirkin bir FETÖ kumpasıyla adaylıktan el çektirilmişti.

Meral Akşener'in bu görüşmeyi son zamanlarda kendilerine yönelik eleştiriler gelen CHP'yi hizaya getirme amacıyla yaptığı da konuşulanlar arasında.

Hiçbir kayıp yaşamayız

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA