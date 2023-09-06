Koalisyon bitti satranç başladı! Muharrem İnce ile Meral Akşener zirvesi! Gündem üçüncü yol ittifakı...

HİZAYA GEL BAKALIM BAY KEMAL

Akşener'in bu açıklamaları sonrasında flaş bir ziyaret gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün 'ittifak' ve 'üçüncü yol' konu başlıklarını görüşmek için bir araya geldi.

İNCE İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Akşener - İnce ikilisinin bu hamlesini Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayların nasıl karşılayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

CHP'YE MESAJ GİBİ GÖRÜŞME



Bilindiği üzere Muharrem İnce, seçim dönemi CHP'liler tarafından linç edilmiş, '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çirkin bir FETÖ kumpasıyla adaylıktan el çektirilmişti.

Meral Akşener'in bu görüşmeyi son zamanlarda kendilerine yönelik eleştiriler gelen CHP'yi hizaya getirme amacıyla yaptığı da konuşulanlar arasında.