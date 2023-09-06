06 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerini kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyelerini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

USCMO üyelerine seslenen Başkan Erdoğan, "Türkiye karşıtı lobilerin karalama kampanyalarının etkisiz hale getirilmesinde sizlerin desteğinin faydalı olacağına inanıyorum. Terör örgütlerine dair gerçeklerin ABD kamuoyuna anlatılması hususunda katkılarınızı bekliyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA