Türkiye’den İsveç ve Danimarka’ya tarihi ayar: Kur’an yakma provokasyonlarına karşı harekete geçti Batı’yı korku sardı! Artık kutsal kitaplara el uzatamayacaklar
Bir süredir Kur’an-ı Kerim yakılarak İslami değerlerin çiğnenmesine izin veren Danimarka ve İsveç için Türkiye’den tarihi bir hamle geldi. Türkiye’nin kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan kanun teklifini hazırladığını duyan Batı’yı korku sardı.
İsveç'te ve Danimarka'da üst üste gerçekleşen Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına Türkiye'den 'dur' ihtarı geldi. Danimarka hükümeti Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan kanun teklifini Meclis'e sunma kararı alırken İsveç de bu girişime destek verdi. Ancak anayasa değişikliği yapılması gerekçesiyle karar imzaya taşınamadı. Üst üste yapılan provokasyonlardan dolayı Danimarka maslahatgüzarı 6 kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Söz konusu çirkin provokasyona ilişkin Ankara'nın tepkisi sert olurken, Türkiye'nin bu doğrultuda kararlılıkla mücadele vereceği açıkça belirtildi.
Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan çirkin saldırılara ilişkin Türkiye, tavrını gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplandı. İİT bünyesindeki çalışmalar neticesinde, tarihi bir adım atılarak kutsal kitapların yakılması Birleşmiş Milletler tarafından dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlandı.
Danimarka'da gerçekleştirilen provokasyonlar Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinde diplomatik anlamda tepki gördü. Danimarka hükümeti bu nedenle bir topluluk için dini öneme sahip nesnelere uygunsuz muameleyi yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırladı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Danimarka hükümetinin Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan kanun teklifini Meclis'e sunma kararına büyük saygı duyduklarını söyledi.
İSVEÇ'İN NATO YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR
İslamofobi eylemlerine ev sahipliği yapan İsveç'in NATO'ya girebilmesi Türkiye'den alacağa onaya bağlı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde, İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil, sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik açıdan ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor" ifadeleri Danimarka ve İsveç'i bir araya getirdi.
Bu tür eylemleri önlemek maksadıyla ortak çalışma başlattıkları öğrenildi.
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