Türkiye’den İsveç ve Danimarka’ya tarihi ayar: Kur’an yakma provokasyonlarına karşı harekete geçti Batı’yı korku sardı! Artık kutsal kitaplara el uzatamayacaklar

İsveç'te ve Danimarka'da üst üste gerçekleşen Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına Türkiye'den 'dur' ihtarı geldi. Danimarka hükümeti Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını yasaklayan kanun teklifini Meclis'e sunma kararı alırken İsveç de bu girişime destek verdi. Ancak anayasa değişikliği yapılması gerekçesiyle karar imzaya taşınamadı. Üst üste yapılan provokasyonlardan dolayı Danimarka maslahatgüzarı 6 kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Söz konusu çirkin provokasyona ilişkin Ankara'nın tepkisi sert olurken, Türkiye'nin bu doğrultuda kararlılıkla mücadele vereceği açıkça belirtildi.