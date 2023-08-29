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Türk Hava Yolları'ndan "kokpitte ibadet" kararı: Onay geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Türk Hava Yolları’ndan kokpitte ibadet kararı: Onay geldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayladığı Türk Hava Yolları Uçuş Operasyon Yönergesi ile kokpitte görev yapan pilotların ibadet etmesine onay çıktı. Böylelikle uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte inançlarının gereğini yerine getirebilecek.

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