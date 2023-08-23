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Danimarka'nın maslahatgüzarı Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Danimarka’nın maslahatgüzarı Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın maslahatgüzarı Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Avrupa'da İslam karşıtı alçak eylemler sürüyor.

Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Türkiye'nin bu eylemi en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Son olarak Momika adlı şahıs İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.

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