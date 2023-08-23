Danimarka'nın maslahatgüzarı Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın maslahatgüzarı Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Avrupa'da İslam karşıtı alçak eylemler sürüyor.
Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Türkiye'nin bu eylemi en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.
İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Son olarak Momika adlı şahıs İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enerya enerji hisse fiyatı kaç TL? ENERYA ENERJİ halka arz ne zaman 2023? Hisse kodu...
- SÜPER LİG ERTELENEN MAÇ PROGRAMI 2023 | Maçlar ne zaman oynanacak? GS, FB, BJK, Adana Demirspor...
- Arda Güler Real Madrid'de ilk maçına ne zaman çıkacak? Ameliyat olan Arda Güler'in sahaya çıkacağı tarih açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta Elif kimdir, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden diskalifiye oldu? Instagram hesabı!
- Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
- Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- Bakanlık en az lise mezunu personel alımı yapıyor! KPSS 60 puana sahip olmak yeterli
- Emeklinin yılbaşı zam tablosu netleşti! Emekliye 14.136,05 TL, Memura 31.510,73 TL en düşük maaş! 2024 yılı enflasyon farkı...
- Kızılay KPSS şartı aramaksızın personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detaylar
- Üniversite ek tercih takvimi açıklandı mı? Üniversite 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- ŞOK 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda indirimli airfrayer, akıllı baskül ve robot süpürge yer alıyor! ŞOK indirim listesinde neler var?
- Bingöl deprem son dakika! Bingöl ve Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler...