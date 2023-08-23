Danimarka’nın maslahatgüzarı Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Avrupa'da İslam karşıtı alçak eylemler sürüyor.

Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Türkiye'nin bu eylemi en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.