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Danimarka’da skandal manşet! Politiken: Kur’an-ı Kerim yakmak yasaklanmamalıdır

Avrupa'da İslam karşıtlığı Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonları ile tırmanıyor. İslam aleminde büyük tepkiye neden olan İsveç ve Danimarka'daki kalleş saldırılara başta Türkiye olmak üzere en sert bir şekilde lanetlenmekte. Ateşle oynayan batılı devletler sözde özgürlük adı altında bu skandallara göz yummakta. Danimarka, son haftalarda İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilen ve nüfusu Müslüman çoğunluklu ülkelerde geniş protestolara neden olan Kur'an'ı Kerim yakma ve benzeri eylemleri yasaklamayı planlıyor. Ancak ülkede farklı sesler yükselmekte. Danimarka hükümeti saldırılara karşı harekete geçerken ülke basınında tehlikeli bir manşet atıldı. Politiken gazetesi "Kur'an yakmak yasaklanmamalıdır" ifadelerine yer vererek yasağa karşı çıktı.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:27
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Danimarka’da skandal manşet! Politiken: Kur’an-ı Kerim yakmak yasaklanmamalıdır

Batı'da İslamofobi bir kez daha belli kesimlerce sinsice körükleniyor. Arka planda "özgürlük" kisvesine bürünen odaklar son dönemde yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim üzerinden İslam'a açık açık savaş açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Danimarka’da skandal manşet! Politiken: Kur’an-ı Kerim yakmak yasaklanmamalıdır

Burada başı İskandinav ülkeleri İsveç ve Danimarka çekti. Son 24 saat içinde birçok kez ortaya serilen alçak eylemlere bir yenisi eklendi.

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Danimarka’da skandal manşet! Politiken: Kur’an-ı Kerim yakmak yasaklanmamalıdır

Danimarka'nın başkenti Kopenhag ardı ardında provokatif eylemlere sahne oldu. Provokatörler kentteki büyükelçiliklerin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen dışişleri raportörlerine bilgi verdi.

Hükümetin Kur'an'ı Kerim'in yakılmasını yasaklamak için yasal bir aracın getirilip getirilemeyeceği yönündeki girişimleri sürerken ülke basınından skandal bir haber geldi.

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Danimarka’da skandal manşet! Politiken: Kur’an-ı Kerim yakmak yasaklanmamalıdır

BARI ATEŞLE OYNUYOR! BÜYÜK PUTOLARLA SKANDAL BAŞLIK

Danimarka'da yayın yapan Politiken gazetesi 'Kur'an yakmak yasaklanmamalıdır' diyerek olası yasağa karşı çıktı.

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Danimarka’da skandal manşet! Politiken: Kur’an-ı Kerim yakmak yasaklanmamalıdır

"LANETLENECEĞİZ AMA..."

"Kendimize mesafe koyuyoruz, karşı çıkıyoruz lanetleneceğiz ama yasak koymuyoruz" başlığını atan sözde gazete Politiken "Kur'an yakma görüntülerinden ancak iğrenilebilir. Danimarka ve İsveç'te küçük bir grubun Müslümanların kutsal kitaplarını küle çevirerek dünyayı ateşe vermeyi görev olarak görmeleri hem çılgınca hem de utanç verici" cümlelerine yer verdi.