Danimarka’da skandal manşet! Politiken: Kur’an-ı Kerim yakmak yasaklanmamalıdır

Avrupa'da İslam karşıtlığı Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonları ile tırmanıyor. İslam aleminde büyük tepkiye neden olan İsveç ve Danimarka'daki kalleş saldırılara başta Türkiye olmak üzere en sert bir şekilde lanetlenmekte. Ateşle oynayan batılı devletler sözde özgürlük adı altında bu skandallara göz yummakta. Danimarka, son haftalarda İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilen ve nüfusu Müslüman çoğunluklu ülkelerde geniş protestolara neden olan Kur'an'ı Kerim yakma ve benzeri eylemleri yasaklamayı planlıyor. Ancak ülkede farklı sesler yükselmekte. Danimarka hükümeti saldırılara karşı harekete geçerken ülke basınında tehlikeli bir manşet atıldı. Politiken gazetesi "Kur'an yakmak yasaklanmamalıdır" ifadelerine yer vererek yasağa karşı çıktı.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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