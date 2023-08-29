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Son dakika! Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Son dakika! Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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