Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Son dakika haberine göre İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.
25.08.2023 tarihinde uyuşturucuyla ilgili alınan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizce İstanbul Kağıthane'de bir adrese operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon esnasında yaşanan silahlı çatışmada Polis Memuru Hakan TELLİ şehit olmuş, Polis Memuru Ahmet Yasin ÇEVİK yaralanmıştı.
Çatışma sonucunda (D.A) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan (O.A) isimli şahıs ve beraberindeki (3) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, (O.A) isimli şahsın liderliğindeki "ANUCURLAR" suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen (97) adrese gerçekleştirilen operasyonda (39) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda;
1 adet uzun namlulu silah, 1 adet otomatik tabanca, 13 adet ruhsatsız tabanca, 585 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet çelik yelek, 51,11 gram esrar, 5,58 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6,45 gram bonzai, 1 gram eroin, 2 litre 70 ml aseton, 70 ml amonyak, 3 adet hassas terazi, 33 adet uyuşturucu hap ve 22 adet tablet şeklinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:
Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı. İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.
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