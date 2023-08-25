İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu tacirlerine operasyon! Polise uzun namlulu silahlarla saldıran hainlerin PKK bağlantısı ortaya çıktı

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili bugün saat 12.30 sıralarında Narkotik Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün müşterek operasyonu ile Adem A. adlı şüpheli ikamet ettiği evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanmak için yapılan düzenek, tabanca şarjörü ve içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen 57 adet kapsül ele geçirildi. Şüpheli karakola götürülürken, gözaltına alınanların sayısı 6'a yükseldi.