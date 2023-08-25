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İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! Polise uzun namlulu silahlarla saldıran hainlerin PKK bağlantısı ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu tacirlerine operasyon! Polise uzun namlulu silahlarla saldıran hainlerin PKK bağlantısı ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'deki uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 1 polis şehit oldu. Güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açan zehir tacirlerinin PKK bağlantısı deşifre oldu. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK simgeleri taşıdığı görüldü.

Kağıthane ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve polis ekipleri baskın düzenledi. Zehir tacirleri baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı.

POLİSE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Diğer polis memuru ise yara olmadan kurtularak bina dışına çıktı. Saldırının ardından polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları yönlendirildi.

1 SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Yapılan baskında saldırganlardan 18 yaşındaki Diyar Anacur ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı.

PKK BAĞLANTILI ÇIKTILAR
Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra saldırganın cesedi Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer 4 saldırganın emniyetteki sorguları ise devam ediyor.

Yapılan incelemelerde zehir taciri eşkıyaların PKK bağlantılı oldukları tespit edildi. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK terör örgütünün simgelerini taşıdığı görüldü.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili bugün saat 12.30 sıralarında Narkotik Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün müşterek operasyonu ile Adem A. adlı şüpheli ikamet ettiği evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanmak için yapılan düzenek, tabanca şarjörü ve içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen 57 adet kapsül ele geçirildi. Şüpheli karakola götürülürken, gözaltına alınanların sayısı 6'a yükseldi.

1 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU DİĞERİ AĞIR YARALI
Baskında yaralanan 2 polis memuru ambulanslarla Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Sarıyer'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarında Hakan Telli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer memurun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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