Kağıthane'de şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı: Naaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeye getirildi
Kağıthane'de uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sırasında yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Hakan Telli için İstanbul'da tören düzenlendi. Şehit Telli, ailesinden helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada düzenlenen törende şehit polis memuru Telli için saygı duruşunda bulunuldu.
Törene şehit polisin eşi Firdevs Telli, kızları Rüveyda ve Zeynep Zehra Telli'nin yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı.
Bakan Yerlikaya, törende, şehit polis memuruna Allah'tan rahmet dileyerek, Türk milletine, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir." ayetine vurgu yapan Yerlikaya, şehit Hakan Telli'nin de böylesi onurlu bir yolda şehit olduğunu dile getirdi.
"YAPTIKLARINIZIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ, NEFES ALAMAYACAKSINIZ"
Şehitlerin ölü olmadığını, bilakis onların diri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Peygamberlikten sonra mertebelerin en yücesine de şehitlerimiz sahiptirler." ifadesini kullandı.
Şehit Telli'nin 16 yıldır emniyet teşkilatı bünyesinde, yurdun dört bir köşesinde görev yaptığını aktaran Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin dün gece Kağıthane'de, milletimizi zehirlemeye kalkışan, gençlerimizin kanına giren o kahrolası uyuşturucu tacizlerine karşı düzenlediği operasyonda şehit oldu. Hakan'ımızın iki kızı vardı. Gözü yaşlı eşi de biricik kızları da Hatice annemiz de Celal babamız da tüm aile bize, bu yüce millete emanet artık." diye konuştu.
Yerlikaya, söz konusu saldırıda yaralanan polis memuru Ahmet Yasin Çevik'e de "O artık bizim gazimiz." diyerek, şifa diledi.
Polise silah doğrultan, gençleri ve milleti zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine, "Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız." diye seslenen Yerlikaya, "Operasyonlarımız, mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek. Nereye saklanırsanız saklanın, hangi ine girerseniz girin, Allah'ın izniyle bulup çıkartacağız sizi oradan. Adalete teslim edeceğiz." dedi.
Şehitlerin kanının yerde kalmayacağının altını çizen Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun, vatanımız sağ olsun." değerlendirmesini yaptı.
"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da polis memuru Telli'nin Kağıthane'de, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin bulunduğu bilgisi edinilen bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucunda şehit olduğunu hatırlattı.
Polis ekiplerine ateş açan 5 şüpheliden birinin ölü, birinin yaralı olarak ele geçirildiği, 3'ünün de gözaltına alındığını kaydeden Aktaş, "Milletimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecek." dedi.
Okunan duanın ardından şehit Telli'nin naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.
Şehit polis memurunun cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü.
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