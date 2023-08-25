Kağıthane’de şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı: Naaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkeye getirildi

Yerlikaya, söz konusu saldırıda yaralanan polis memuru Ahmet Yasin Çevik'e de "O artık bizim gazimiz." diyerek, şifa diledi.

Polise silah doğrultan, gençleri ve milleti zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine, "Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız." diye seslenen Yerlikaya, "Operasyonlarımız, mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek. Nereye saklanırsanız saklanın, hangi ine girerseniz girin, Allah'ın izniyle bulup çıkartacağız sizi oradan. Adalete teslim edeceğiz." dedi.

Şehitlerin kanının yerde kalmayacağının altını çizen Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun, vatanımız sağ olsun." değerlendirmesini yaptı.