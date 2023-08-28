28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti MKYK'da karar alındı! Olağanüstü Kongre 7 Ekim'de

AK Parti MKYK'da karar alındı! Olağanüstü Kongre 7 Ekim'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
ABONE OL
AK Parti MKYK’da karar alındı! Olağanüstü Kongre 7 Ekim’de

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 50 dakika sürdü. MKYK'da alınan karara göre; AK Parti'nin Olağanüstü Kongresi 7 Ekim'de yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA