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Haberler Galeri Kağıthane’de polis Hakan Telli'nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar

Kağıthane’de polis Hakan Telli'nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar

Son dakika!!! İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis Hakan Telli'nin şehit düştüğü, 1 polisin yaralandığı operasyonda adı geçen 'Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar ortaya çıktı. Öte yandan alçak zehir tacirlerinin PKK bağlantısı da deşifre olmuştu. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK simgeleri taşıdığı görülmüştü.

Giriş Tarihi: 26.08.2023 00:20 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 00:25
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Kağıthane’de polis Hakan Telli’nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi’ üyelerinin karıştığı olaylar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ferman Caddesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenlendi.

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Kağıthane’de polis Hakan Telli’nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi’ üyelerinin karıştığı olaylar

Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı.

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Kağıthane’de polis Hakan Telli’nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi’ üyelerinin karıştığı olaylar

Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli (37) ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır yaralandı.

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Kağıthane’de polis Hakan Telli’nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi’ üyelerinin karıştığı olaylar

Polis Hakan Telli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu, A.Y.Ç.'nin ise tedavisi sürüyor.

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Kağıthane’de polis Hakan Telli’nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi’ üyelerinin karıştığı olaylar

Polis operasyonunda Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı.