26 Ağustos 2023, Cumartesi
Kağıthane’de polis Hakan Telli'nin şehit düştüğü operasyonda detay! İşte ‘Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar
Son dakika!!! İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis Hakan Telli'nin şehit düştüğü, 1 polisin yaralandığı operasyonda adı geçen 'Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar ortaya çıktı. Öte yandan alçak zehir tacirlerinin PKK bağlantısı da deşifre olmuştu. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK simgeleri taşıdığı görülmüştü.
Giriş Tarihi: 26.08.2023 00:20 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023 00:25
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