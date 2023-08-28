Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 28 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine gündem konuları...
"Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerinin istişare edildiği Kabine Toplantısı en son 21 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, haberin detayları...
"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine gündemi ve konuları haftanın ilk gününde sorgulanmaya başladı. Yeni Kabine'de emekliye ek zam ve memur zammı başta olmak üzere öğrencilere vergisiz telefon satışı, evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. İşte, Kabine Tolantısı tarihi ve gündem konuları 2023!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Genellikle 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı, son olarak 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılmıştı.
Buna göre, bir sonraki toplantının 4 Eylül 2023 tarihinde yapılması bekleniyor. Ancak toplantı tarihi ile ilgili olarak resmi bir açıklama henüz gelmedi.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?
Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur zammı, emekliye ara zam başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.
Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların detayları için bekleyiş devam ediyor.
Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak toplantı konuları ile ilgli henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Millete Sesleniş" konuşması ile kamuoyuna duyuruluyor.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
Son Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 Ağustos 2023 tarihinde yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nda KKTC'deki Pile-Yiğitler yolu gerilimi, tahıl koridoru, ekonomik göstergeler, deprem bölgesindeki çalışmalar başta olmak üzere birçok konu ele alındı.
Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen ve Türk halkına seslenen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.
Sözlerine, dün Sorgun'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Erdoğan, "Bir kez daha canımızın yanmaması, ocaklara ateş düşmemesi için tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son kabine toplantısından bu yana dış politikadan güvenliğe, eğitimden ticarete her alanda Türkiye'yi hayalleriyle buluşturma mücadelesini kesintisiz sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen pek çok zorluğa rağmen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz." diye konuştu.
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