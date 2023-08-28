Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 28 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine gündem konuları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Genellikle 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı, son olarak 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılmıştı.

Buna göre, bir sonraki toplantının 4 Eylül 2023 tarihinde yapılması bekleniyor. Ancak toplantı tarihi ile ilgili olarak resmi bir açıklama henüz gelmedi.