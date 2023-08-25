Kağıthane'de hareketli dakikalar! Operasyonda çatışma çıktı | O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberine göre İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken saldırganlardan 1'i öldü, 1'i de yaralı olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan Telli şehit oldu.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 07:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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