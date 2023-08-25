25 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kağıthane'de hareketli dakikalar! Operasyonda çatışma çıktı | O anlar kameralara yansıdı

Kağıthane'de hareketli dakikalar! Operasyonda çatışma çıktı | O anlar kameralara yansıdı

Son dakika haberine göre İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken saldırganlardan 1'i öldü, 1'i de yaralı olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan Telli şehit oldu.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 07:55
  • 1
  • 16
Kağıthane’de hareketli dakikalar! Operasyonda çatışma çıktı | O anlar kameralara yansıdı

Operasyon, saat 00.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir eve yapıldı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Kağıthane’de hareketli dakikalar! Operasyonda çatışma çıktı | O anlar kameralara yansıdı

CADDE VE SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI
Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda Özel Harekat, Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları (Bekçi) yönlendirildi. Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi hazır bekletildi.

  • 3
  • 16
Kağıthane’de hareketli dakikalar! Operasyonda çatışma çıktı | O anlar kameralara yansıdı

1 SALDIRGAN ÖLDÜ 4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.

  • 4
  • 16
Kağıthane’de hareketli dakikalar! Operasyonda çatışma çıktı | O anlar kameralara yansıdı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2 polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

  • 5
  • 16
Kağıthane’de hareketli dakikalar! Operasyonda çatışma çıktı | O anlar kameralara yansıdı

Baskında yaralanan 2 polis memuru ambulanslarla Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.