İYİ Parti'de toplu istifa depremi: Milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmışlar
İYİ Parti Uşak eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 eski il ve ilçe yöneticisi İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı. Hakan Savaş, “Milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmışlar. Akşener ve ekibi para kazanmak için parti kurmuşlar” dedi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle çıkan muhalif kanattaki kavgaların arkası kesilmiyor. CHP'de değişimciler ve yenilenmeciler birbirini yerken İYİ Parti'de ise para karşılığı satılan vekillikler istifaları beraberinde getirdi.
İYİ Parti Uşak eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 eski il ve ilçe yöneticisi, düzenledikleri basın toplantısıyla partiden istifa ettiklerini açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve genel merkez yöneticilerini para kazanmak için parti kurmakla ve milletvekilliği sıralarını satmakla suçlayan Savaş, "İYİ Parti Genel Merkezinde yer alan bir üst yönetici grubu, Genel Başkanın bilgisi dahilinde Anadolu'nun birçok ilinde İYİ Parti milletvekilliği sıralarını satmıştır. Bundan hiç şüphemiz yoktur. İYİ Parti'de bunu herkes bilmektedir. Zaten genel merkezde bulunan arkadaşlar da 'Biz milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmadık' diye bir şey söylemiyor." dedi.
Hakan Savaş, "Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'nin kurucusu değildir. Entelektüel Türk milliyetçilerinin kurduğu bir partidir. Namuslu ve idealist Türk milliyetçileri, Meral Akşener'i genel başkan seçmiştir. Şu anda gelinen nokta içler acısıdır. Akşener'in yanında şu anda Gaziantep'te sahtekarlıktan ceza almış, PKK finansörü bir milletvekili, tefecilikten ceza almış bir tefeci ve milletvekilliği sırasını parayla satın almış vekiller var. Yazıklar olsun" diye konuştu.
"YEREL SEÇİMLERDE KAZANDIKLARI PARALARI KOYSUNLAR DİYE UŞAK ÇUVALI GÖNDERECEĞİM"
Geçenlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir çuvalla basının karşısına çıktığını ve "Bana kala kala bu çuval kaldı" dediğini hatırlatan Savaş, elindeki üzerinde dolar işareti ve İYİ Parti amblemi olan çuvalı göstererek, "Elimdeki çuval, o çuvaldan değildir. Bu çuval, Türkiye'de bir tek Uşak'ta üretilen para çuvalıdır ve dikişsizdir. Genel Başkana para çuvalı düşmüştür. İYİ Parti'nin sembolü güneşti. Siz güneş yerine dolar işareti koydunuz. İYİ Partinin ideallerini de bu çuvallara koyduğunuz para karşılığı sattınız.
Bu saatten sonra İYİ Parti, bir siyasi parti değil, bir ticaret merkezi olmuş, Genel Başkan'da bir şirketin müdürü olmuştur. Bugün ibretlik bir durum yaşıyoruz. Biz alet olduk, kandırıldık. Arkamızdan binlerce insanı getirdik. Sonunda soyulmuş hıyara döndük. Bunlar para kazanmak için parti kurmuşlar ve Türk milliyetçilerini de kullanmışlardır. Uşak'ta İYİ Parti'den şu anda 800 – Bin kişi arası istifalar yaşandı. Ben ve burada bulunan eski yönetici arkadaşlarımızla İYİ Parti'den istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.
NELER OLMUŞTU?
Partisinde milletvekilliklerinin parayla verildiğini öne süren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, kendisine 'iftiracı' diyen Meral Akşener'e WhatsApp yazışmalarıyla yanıt vermişti. Geçtiğimiz aylarda vefat eden eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yaptığı yazışmayı paylaşan Ertugan, "Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz" demişti. Yapılan yazışmada, Saçan'ın milletvekili adayı yapılan kişi hakkında "İmamoğlu'nun adamı. Vanlı. İnşaatçı. Üç milyon dolar vermiş." yazmıştı.
"AKŞENER 'İFTİRA ATAN ŞEREFSİZDİR' DİYEREK DOĞRU SÖYLEMİŞ
Yaptığı paylaşımda Akşener'e 'siyasi dolandırıcı' dediğini anımsatan Ertugan, "Genel başkan Meral Akşener bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş 'İftira atan şerefsizdir' diyerek. Ben de diyorum ki 'İftara atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa ş… dir.'" ifadelerini kullanmıştı.
"EMEKLERİMİZ ÜZERİNDEN MİLLETVEKİLİ BORSASI OLUŞTURMUŞSUNUZ"
Paylaşımında geçtiğimiz aylarda vefat eden eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşının yaptığı yazışmaya da yer veren Ertugan, "Al sana belge 1. İstanbul kurucu organize eski Şube müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşımızın yazışması. Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Tekrar söylüyorum siz siyasi emek dolandırıcısınız." demişti.
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