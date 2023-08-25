İYİ Parti’de toplu istifa depremi: Milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmışlar

Bu saatten sonra İYİ Parti, bir siyasi parti değil, bir ticaret merkezi olmuş, Genel Başkan'da bir şirketin müdürü olmuştur. Bugün ibretlik bir durum yaşıyoruz. Biz alet olduk, kandırıldık. Arkamızdan binlerce insanı getirdik. Sonunda soyulmuş hıyara döndük. Bunlar para kazanmak için parti kurmuşlar ve Türk milliyetçilerini de kullanmışlardır. Uşak'ta İYİ Parti'den şu anda 800 – Bin kişi arası istifalar yaşandı. Ben ve burada bulunan eski yönetici arkadaşlarımızla İYİ Parti'den istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.