İYİ Parti’den CHP’ye ‘yerel seçim’ salvosu: Türkiye’yi kaybettin belediye kazansan ne olur! Lütfü Türkkan’dan rest: İstanbul, Ankara, Antalya’da destek yok

"TÜRKİYE'Yİ KAYBETTİN BELEDİYEYİ KAZANSAN NE OLUR"

CHP'ye İstanbul, Ankara, Antalya'da destek yok mesajı veren Lütfü Türkkan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetme endişesi var. Bana göre iyi çalışan oraları mutlaka kazanır, Türkiye'yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur" ifadelerini kullandı.

MÜSTAKİL SEÇİM ÇIKIŞI

İYİ Parti'nin müstakil seçim çıkışını yineleyen Türkkan, "Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti'nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye'yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti. Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum" dedi.