İYİ Parti’den CHP’ye ‘yerel seçim’ salvosu: Türkiye’yi kaybettin belediye kazansan ne olur! Lütfü Türkkan’dan rest: İstanbul, Ankara, Antalya’da destek yok
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından koalisyon masasının aldığı hezimet yaraları hala sarabilmiş değil. CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan kaosun ardından, bu kez gündemden düşmeyen bir başka konuda ‘yerel seçim’ gerginliği. İYİ Partili Lütfü Türkan katıldığı canlı yayında CHP’yi adeta bombaladı. Türkkan, İstanbul, Ankara, Antalya’da destek yok mesajı verirken, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetme endişesi var. Bana göre iyi çalışan oraları mutlaka kazanır, Türkiye’yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP yandaşı Barış Yarkadaş ile birbirine giren Türkkan seçim zamanı ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı’ dedi.
CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim, yerel seçimlere giderayak günden güne büyüyor.
İYİ Parti'de Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.
26 AĞUSTOS'TA BAY BAY KEMAL'E TAARRUZ
Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.
"KESİNLİKLE CHP İLE BİRLİKTELİK İSTEMİYORUM"
Hatırlanacağı üzere İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" demişti.
CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımlamıştı.
KÜFÜRBAZ LÜTFÜ CHP'Yİ BOMBALADI
Tüm bu yaşananlar scaklığını korurken İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan katıldığı canlı yayında CHP'yi bombaladı.
"TÜRKİYE'Yİ KAYBETTİN BELEDİYEYİ KAZANSAN NE OLUR"
CHP'ye İstanbul, Ankara, Antalya'da destek yok mesajı veren Lütfü Türkkan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetme endişesi var. Bana göre iyi çalışan oraları mutlaka kazanır, Türkiye'yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur" ifadelerini kullandı.
MÜSTAKİL SEÇİM ÇIKIŞI
İYİ Parti'nin müstakil seçim çıkışını yineleyen Türkkan, "Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti'nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye'yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti. Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum" dedi.
CHP YANDAŞI YARKADAŞ İLE CANLI YAYINDA KAPIŞTILAR
Öte yandan İYİ Partili Lütfü Türkan'ın Meral Akşener 14 Mayıs seçimlerinden önce masadan kalkmasına dua edin demesi gerilimi arttırdı. Türkan'ın, "Dua edin Meral Hanım masadan kalktı. Meral Hanım o masadan kalkmasaydı çok daha ağır sonuçla karşı karşıya kalırdık" ifadelerini kullanması, CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ı çileden çıkardı. Türkkan'ın bu sözlerine Yarkadaş, "Biz seçimi orada kaybettik. Meral Hanım masadan kalktığı gün Kemal Bey seçimi kaybetti. Bundan emin olur" diyerek karşı çıktı.
"KEMAL BEY'İN ADAYLIĞININ ÖNÜNE GEÇİN' DİYEN CHP MİLLETVEKİLLERİ VARDI"
Tartışmanın devamında ise vites yükselten Türkkan, "Eğer Akşener, Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nu bu işin içine koymasaydı, çok ciddi bir farkla kaybederdik, 'Meral Hanım'a güveniyoruz, Kemal Bey'in adaylığının önüne geçin' diyen CHP milletvekilleri vardı" açıklamasında bulundu.
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