CHP'deki 'tavşan aday' Özgür Özel hakkında yeni kulis! İngiliz BBC adaylık için tarih verdi! Önce tutum belgesi sonra adaylık...
CHP'de "tavşan aday" olarak görünen Özgür Özel'in adaylık sürecine ilişkin İngiliz merkezli BBC Türkçe yeni bir kulis bilgisi paylaştı. Yapılan haberde Özel'in yakın zamanda tutum belgesini açıklayacağı ve Eylül ayının ilk haftasında da adaylığını duyuracağını belirtildi. Bununla birlikte Özel'in adaylık açıklamasını kesinlikle “Genel merkez ve Meclis dışında” bir mekanda yapacağı ifade edildi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler değişim hareketi başlatırken, iki isim de yaptıkları açıklamayla Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık sinyali verdi.
"CHP'NİN ÖZGÜR ÖZEL GİBİ EVLATLARI VAR"
Ancak İmamoğlu yaptığı konuşmada "28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradayım. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadele vereceğimi konuşmamda da söyledim. Varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değil. Süreç olgunlaşacaktır. Ben bu açıklamaları yaparken özellikle İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu gözlemliyorum. Yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilincinde olduğunun altını çizmek isterim. Dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimi kendi isteğimle 4 kez Sayın Kılıçdaroğlu'na ilettim. CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur." ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e destek verebileceğinin sinyalini verdi.
"İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR"
İmamoğlu'nun bu jestine yönelik açıklama yapan Özgür Özel ise "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" dedi, genel başkanlığa aday olacağını açık açık ilan etti.
TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ DEVREDE
Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel tandemindeki 'tavşan aday' formülüne dikkat çekmekte fayda var.
"İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum" diyen Özgür Özel, tutum belgesi yayınlayarak adaylığını ilan edeceğini duyurdu.
İmamoğlu'nun hedefinin ise 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak olduğu bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istediği bilinen bir gerçek.
ÖZEL ADAYLIĞINI AÇIKLIYOR
CHP'de Özgür Özel 'değişimin adayı' olmaya hazırlanırken İngiliz BBC'den konuya ilişkin flaş bir kulis geldi.
BBC Türkçe'de yayınlanan haberde adaylık konusunda kesin kararlı olan Özel'in gelecek hafta vizyon belgesini, adaylığını ise Eylül'ün ilk haftası kamuoyuna açıklayacağı yazıldı.
MEKAN HENÜZ BELLİ DEĞİL
Yapılan haberde Özel'in adaylık açıklamasını, henüz mekan ismi belli olmamakla birlikte kesinlikle "Genel merkez ve Meclis dışında" bir mekanda yapacağı bildirildi.
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