CHP’deki ’tavşan aday’ Özgür Özel hakkında yeni kulis! İngiliz BBC adaylık için tarih verdi! Önce tutum belgesi sonra adaylık...

TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ DEVREDE

Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel tandemindeki 'tavşan aday' formülüne dikkat çekmekte fayda var.



"İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum" diyen Özgür Özel, tutum belgesi yayınlayarak adaylığını ilan edeceğini duyurdu.

İmamoğlu'nun hedefinin ise 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak olduğu bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istediği bilinen bir gerçek.