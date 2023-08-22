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Gelecek Partisi'nden CHP'ye bir rest daha! Memnun etmek zorunda değiliz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Gelecek Partisi’nden CHP’ye bir rest daha! Memnun etmek zorunda değiliz

CHP sıralarından milletvekili seçilerek Meclis'e girmeye hak kazanan Gelecek Partili isimlerden "ihanet" açıklamaları geliyor. Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, CHP seçmenini mutlu etmek zorunda olmadıklarını söyledi. CHP'li birçok ismi ittifak uğruna "heba" eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu manzara karşısında nasıl bir tavır takınacağı büyük konusu oldu.

Seçim yenilgisinden sonra millet ittifakında özellikle tabanda başlayan tartışmalar devam ediyor. CHP listelerinden meclise giren 'küçük partilerin' açıklamaları CHP tabanındaki rahatsızlığı iyice artırdı.

"Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı", Kılıçdaroğlu iyi ki kazanamamış" gibi açıklamalardan sonra CHP'de huzursuzluğa neden olacak bir açıklama daha geldi.

CHP listesinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın açıklamaları gündem oldu.

"CHP TABANINI MUTLU ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"
Her partinin kendi tabanıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Yamalı, CHP listelerinden Meclis'e girdikleri için CHP tabanını mutlu etmek zorunda olmadıkalarını söyledi.

Yamalı şöyle konuştu:

"Herkes kendi seçmenini toparlasın herkes görevini yapsın, kendi hatalarını doğrularını gözden geçirsin, ve herkes kendi tabanı ile kendi teşkilatı ile ilgili çalışmalarını ayrıca yapsın. Benim bir başka partinin tabanını mutlu etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Türkiye'nin tamamına biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Neden parti kurduğumuzu, ne yapmak istediğimizi… Bizim hedefimiz sadece muhalefet değil ki. Bir şekilde millet ittifakı ile girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok."

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