Gelecek Partisi’nden CHP’ye bir rest daha! Memnun etmek zorunda değiliz

"CHP TABANINI MUTLU ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Her partinin kendi tabanıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Yamalı, CHP listelerinden Meclis'e girdikleri için CHP tabanını mutlu etmek zorunda olmadıkalarını söyledi.

Yamalı şöyle konuştu:

"Herkes kendi seçmenini toparlasın herkes görevini yapsın, kendi hatalarını doğrularını gözden geçirsin, ve herkes kendi tabanı ile kendi teşkilatı ile ilgili çalışmalarını ayrıca yapsın. Benim bir başka partinin tabanını mutlu etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Türkiye'nin tamamına biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Neden parti kurduğumuzu, ne yapmak istediğimizi… Bizim hedefimiz sadece muhalefet değil ki. Bir şekilde millet ittifakı ile girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok."