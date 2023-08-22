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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Irak'a kritik ziyaret

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Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Irak’a kritik ziyaret

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Irak'a resmi ziyarette bulunacak ve Bağdat ile Erbil'de üst düzey temaslar gerçekleştirecek.

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