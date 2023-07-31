Hezimet sonrası küçük ortaklardan üst üste itiraflar! Ahmet Davutoğlu: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve CHP listelerinden 40'a yakın vekil kopararak Türk siyasi tarihinin en büyük tokatçılığını yapan küçük ortaklar yaşanan hezimet sonrası Bay Kemal'e isyan etti. Akşener'in "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" sözleri sonrası bir çıkış da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran ve partisine verdiği 10 milletvekili için Bay Kemal'e teşekkür eden Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." dedi. İşte detaylar...
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK'nın yanı sıra İYİ Parti ile küçük ortaklarını alan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı ağır yenilgi sonrası istifaya yanaşmazken koalisyonda da satışlar üst üste geldi.
ORTAKLARININ HEDEFİ BAY KEMAL
Kılıçdaroğlu adaylığını ilan edebilmek için koalisyonun küçük ortaklarına vekil dağıtırken 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan bozgun sonrası Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları tarafından hedef tahtasına kondu.
"15 VEKİL EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"
Partisinin olağan kurultayında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ilgili konuşurken "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi.
"EN SON TERCİHİM CHP LİSTESİYDİ"
Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.
"10 MİLLETVEKİLİ İLE FEDEKARLIK YAPTIM"
Sözlerinin devamında CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile değinen Davutoğlu, "10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım." diye konuştu.
Ahmet Davutoğlu daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne vereceği 3 bakanlık ve MİT hakkında açıklama yapmış mutabakatı basından öğrendiğini ifade etmişti.
Davutoğlu, önce "Yok. Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı" dediğini, daha sonra arayarak "Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" ifadelerini kullandığını söylemişti.
VEKİLLERLE FOTOĞRAFI TEPKİLER SONRASI KALDIRDI
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden Meclis'e giren vekilleri ile görüştüğü fotoğrafları paylaştı. Ancak bu paylaşım CHP'li seçmenler tarafından tepki ile karşılanınca Davutoğlu söz konusu paylaşımı sildi.
KOPARDIĞI VEKİLLER İÇİN TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
Saadet Partisi ile Meclis'te ortak grup kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, olmayan oylarıyla kopardığı milletvekilleri için Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiği öğrenildi.
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