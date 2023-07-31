Hezimet sonrası küçük ortaklardan üst üste itiraflar! Ahmet Davutoğlu: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti

"10 MİLLETVEKİLİ İLE FEDEKARLIK YAPTIM"

Sözlerinin devamında CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile değinen Davutoğlu, "10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım." diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne vereceği 3 bakanlık ve MİT hakkında açıklama yapmış mutabakatı basından öğrendiğini ifade etmişti.

Davutoğlu, önce "Yok. Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı" dediğini, daha sonra arayarak "Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" ifadelerini kullandığını söylemişti.