CHP'den Ahmet Davutoğlu'na yaylım ateşi: Tek başına girsinler boylarının ölçüsünü alsınlar
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin, "Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı.
Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı.
Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." yanıtını verdi.
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