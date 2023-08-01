CHP’den Ahmet Davutoğlu’na yaylım ateşi: Tek başına girsinler boylarının ölçüsünü alsınlar

Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı.