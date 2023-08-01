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CHP'den Ahmet Davutoğlu'na yaylım ateşi: Tek başına girsinler boylarının ölçüsünü alsınlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2023
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CHP’den Ahmet Davutoğlu’na yaylım ateşi: Tek başına girsinler boylarının ölçüsünü alsınlar

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin, "Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı.

Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı.

Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." yanıtını verdi.

En son tercihim seçime CHP listeleriydi "EN SON TERCİHİM SEÇİME CHP LİSTELERİYDİ"

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