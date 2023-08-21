Fondaş medya iş başında | Tamer Karadağlı’yı hedef aldılar!  Toplu istifa yalanı ifşa oldu

İSTİFALAR TEAMÜL GEREĞİ

Ancak haberde yer alan bilgilerin eksik ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı Devlet Tiyatroları yetkilileri tarafından dile getirildi. Üç büyük il müdürünün, yeni Genel Müdür atandığında istifa dilekçelerini makama sunmalarının kurum teamülü olduğu belirtildi. Genel Müdürün kendi ekibiyle çalışmasına olanak sağlama amacıyla oluşan bu teamülün uzun yıllardır uygulandığı ve istifa dilekçesi veren yetkililerin mevcut genel müdürle çalışma isteklerini beyan ettikleri aktarıldı. Nitekim istifası kabul edilen tek yöneticinin ise sağlık sorunlarından dolayı bir yıl önce istifasını sunduğu ortaya çıktı.

Dolayısıyla Devlet Tiyatroları bünyesinde herhangi bir "istifa furyası" olmadığı ve fondaş medyanın milliyetçi tavrı sebebiyle karşı oldukları Karadağ'ı hedef almak amacıyla bu yalan habere imza attığı anlaşıldı.