Fondaş medya iş başında | Tamer Karadağlı'yı hedef aldılar! Toplu istifa yalanı ifşa oldu
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirilen Tamer Karadağlı’yı yıpratmak amacıyla fondaş medyada yer alan “Karadağlı’nın Atanması Devlet Tiyatrolarında İstifa Furyası Başlattı” şeklindeki haberlerin kara propagandaya hizmet ettiği ortaya çıktı. Devlet Tiyatroları bünyesinde herhangi bir "istifa furyası" olmadığı ve fondaş medyanın milliyetçi tavrı sebebiyle karşı oldukları Karadağ'ı hedef almak amacıyla bu yalan habere imza attığı anlaşıldı.
Birgün ve Halk TV gibi fondaş sitelerde yer alan yalan haberde, Devlet Tiyatroları Teşkilatı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir müdürlerinin istifa etmek istediği bilgisi yer aldı. Haberin içeriğinde bu istifa taleplerinin Tamer Karadağlı'nın Genel Müdürlük makamına getirilmesini protesto mahiyeti taşıdığı iddia edildi.
İSTİFALAR TEAMÜL GEREĞİ
Ancak haberde yer alan bilgilerin eksik ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı Devlet Tiyatroları yetkilileri tarafından dile getirildi. Üç büyük il müdürünün, yeni Genel Müdür atandığında istifa dilekçelerini makama sunmalarının kurum teamülü olduğu belirtildi. Genel Müdürün kendi ekibiyle çalışmasına olanak sağlama amacıyla oluşan bu teamülün uzun yıllardır uygulandığı ve istifa dilekçesi veren yetkililerin mevcut genel müdürle çalışma isteklerini beyan ettikleri aktarıldı. Nitekim istifası kabul edilen tek yöneticinin ise sağlık sorunlarından dolayı bir yıl önce istifasını sunduğu ortaya çıktı.
Dolayısıyla Devlet Tiyatroları bünyesinde herhangi bir "istifa furyası" olmadığı ve fondaş medyanın milliyetçi tavrı sebebiyle karşı oldukları Karadağ'ı hedef almak amacıyla bu yalan habere imza attığı anlaşıldı.
TAMER KARADAĞLI KİMDİR
Shakespeare'in 'Kuru Gürültü isimli eserini hem İngilizce hem de Türkçe oynayarak okula giren ilk ve tek öğrenci olan Tamer Karadağlı, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.
Özel tiyatrolarda Nezihe Araz'ın yazdığı 'Cahide' ve '9.05', Turgut Özakman'ın 'Fehim Paşa Konağı', Steven Berkoff'un 'Dolu Düşün Boş Konuş', Shakespeare'in 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' ve 2019-2020 arası Ray Cooney'im 'İkinin Biri' adlı oyunlarda sahne aldı.
Üniversite yıllarından bu yana seslendirme sanatçılığı yapan Karadağlı, Robert De Niro, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson ve George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi. 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisinde 1.784 bölüm yer alan sanatçı, 2005 yılında Hollywood yapımı Living & Dying isimli filmde başrol oynadı. Karadağlı'nın hem oyunculuk hem de seslendirme alanında kırka yakın ödülü bulunuyor. İlk sinema filmi 'Bir tutam baharat', Oscar aday adayı oldu.
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