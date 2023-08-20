Fondaş medya Tamer Karadağlı’yı hedef aldı | Rapçi Norm Ender: Bababa! Karadağlı’ya ayarsız öfke…

"BABABA! TAMER KARADAĞLI'YA AYARSIZ ÖFKE!"

Sosyal medya hesabından yapılan art niyetli haberlere sert yüklenen Norm Ender, ''Bababa! Tamer Karadağlı'ya sergilenen ayarsız öfkenin zerresi, Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi. Utanın! Sanat camiasında gerçekten samimi ve bağımsız insan çok az. Ben artık bu tepkilerin bile, tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum.'' mesajını verdi.