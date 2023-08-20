Fondaş medya Tamer Karadağlı’yı hedef aldı | Rapçi Norm Ender: Bababa! Karadağlı'ya ayarsız öfke…
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanması muhaliflerin ayarını iyice bozdu. Yerli ve milli duruş sergileyen Karadağlı’nın göreve gelmesiyle “kurumda istifalar yaşandı” başlıklı kara propaganda haberleri büyük tepki topladı. Rapçi Norm Ender, skandal haberlere sert tepki göstererek Karadağlı’ya destek verdi. Ender ''Bababa! Tamer Karadağlı'ya sergilenen ayarsız öfkenin zerresi, Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla milliyetçi duruşuyla takdir toplayan usta oyuncu ve sanatçı Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
SİNSİ MUHALİFLER PUSUDA!
Bu gelişme sonrası hazımsızlık yaşayan muhalif fondaş medya karalama çalışmalarına başladı.
HALKTAN UZAK SÖZDE TV!
Halk TV tarafından "Karadağlı'nın atanması devlet tiyatrolarında istifa furyası başlattı! dilekçeler peş peşe verildi" başlıklı operasyon haberi dolaşıma sokuldu.
NORM ENDER'DEN TEPKİ GELDİ
Ünlü Rapçi Norm Ender, fondaş medya tarafından servis edilen ve Karadağlı'yı hedef alan alçak habere ilişkin çok sert açıklama yaptı.
"BABABA! TAMER KARADAĞLI'YA AYARSIZ ÖFKE!"
Sosyal medya hesabından yapılan art niyetli haberlere sert yüklenen Norm Ender, ''Bababa! Tamer Karadağlı'ya sergilenen ayarsız öfkenin zerresi, Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi. Utanın! Sanat camiasında gerçekten samimi ve bağımsız insan çok az. Ben artık bu tepkilerin bile, tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum.'' mesajını verdi.
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