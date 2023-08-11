11 Ağustos 2023, Cuma
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Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı! Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bakanlıklara ve üst düzey kamu kurumlarına yapılan 145 atama Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararları sonrasında yeni görevleri belli olan general ve amiraller atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.