Başkan Erdoğan’den emeklilere zam sinyali! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliler için de müjdeli bir haber verdi. Başkan Erdoğan "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ekonomiye dair sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.
Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonominin genel gidişatı hakkında yaptığı açıklamada "tek haneli enflasyon" mesajı verirken, emekliler için de müjdeli bir haber verdi.
Kamuoyunda emeklilere yapılan zammın "yetersiz" olduğu sorusu üzerine Başkan Erdoğan "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.
Başkan Erdoğan, "Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız. Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye'de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar." ifadelerini kullandı.
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9.49 olarak geldi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak revize etti. Tahminlere göre emeklilerin zam oranı yüzde 31.92 civarında olacak. Peki Başkan Erdoğan'ın zam sinyali ne anlama geliyor? Emekli maaşlarına ne kadar zam olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak? Emekliler için hangi çalışma yapıyor? Ekonomiye dair sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.
Murat Bal'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Emeklilere yapılan zamla ilgili olarak Başkan Erdoğan 2 hafta önce de yine aynı açıklamayı yaptı. Gerçekten emeklilere yapılan zam enflasyon karşısında az kaldığını devlet kesimi de vatandaş da hem fikir. Meclis'in açılmasıyla birlikte ilk çıkacak yasalardan bir tanesi emeklilerin maaşlarındaki düzenleme olacak gibi görünüyor. Bu rakam üzerinden bir düzenleme olacak.
GENİŞ KESİMLERE DE YAYILABİLİR
Temmuz ayı itibarıyla 7 bin 500 TL maaş alan emeklilerimiz yüzde 25 zam aldılar. Ancak kök maaş uygulaması sebebiyle bazı vatandaşlarımız hala 7 bin 500 TL almaya devam ediyor. Bu da çok büyük serzenişlere yol açtı. En düşül emekli maaşı mart ayında 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkmıştı. O zaman yüksek maaş alanlara zam yapılmamıştı. Şimdi de düşük maaş alanlara bir zam yapılma durumu olabilir. Ancak Başkan Erdoğan'ın burada bir dokunuşu olur ve daha geniş kesimlere bu yayılabilir.
DÜZENLEME OLACAK
En düşük maaşlar da kesinlikle bir düzenleme olacak. Burada ekim ayında bir zam olacak. Ben arada bir zam olacağını düşünüyorum. Taban aylığa bir düzenleme gelecek. Ancak yüksek maaşlara düzenleme olup olmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Yüzde 9.49 çıkan 1 aylık enflasyon verisi ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahmini maaşlara yansıyacak diye bir beklenti var.
ZAM ORANLARI NASIL OLACAK?
En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL yüzde 9.49 zamla 8 bin 211 TL'ye yüzde 31.92 zamla 9 bin 894 TL olacak. Burada iki farklı yöntemle hesaplama var. Sadece yüzde 9.49 olursa oluşacak zam ile yüzde 31.92 zam yapılırsa oluşacak maaş var.
İŞTE HESAPLANAN MAAŞLAR
Mevcut maaşı 9 bin 500 TL olan vatandaşların yüzde 9.49 zamla 10 bin 401 TL, yüzde 31.92 zamla 12 bin 532 TL maaş alacağını söyleyebiliriz. Mevcut maaşı 10 bin 500 TL olan emekliler ise yüzde 9.49 zam olursa 11 bin 496 TL'ye yüzde 31.92 zam olursa 13 bin 851 TL maaş olacak. Bu tablo itibarıyla bu hesaplamaları yapabiliriz. Bu gerçekleşecek enflasyona bağlı olarak değişebilir. Ama Merkez Bankası'nın tahmini üzerinden yapılan bir simülasyon olarak bu rakamlar şu anda bizim önümüzde.
11 bin 500 TL maaş alan vatandaşlarımız yüzde 9.49 zamla 12 bin 591 TL maaş alacak. Eğer burada zam oranı yüzde 31.92 olursa maaşları 15 bin 170 TL olacak. Emekli maaşları 12 bin 500 TL olan vatandaşlara yüzde 9.49 zam yapılırsa maaşları 13 bin 686 TL'ye yüzde 31.92 zam yapılırsa 16 bin 490 TL maaş alacaklar. Mevcut maaşı 12 bin 900 TL olan vatandaşlar ise zam yüzde 9. 49 olursa 14 bin 124 TL yüzde 31.92 zam olursa 17 bin 17 TL maaş alacaklar."
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