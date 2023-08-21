Başkan Erdoğan’den emeklilere zam sinyali! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

İŞTE HESAPLANAN MAAŞLAR

Mevcut maaşı 9 bin 500 TL olan vatandaşların yüzde 9.49 zamla 10 bin 401 TL, yüzde 31.92 zamla 12 bin 532 TL maaş alacağını söyleyebiliriz. Mevcut maaşı 10 bin 500 TL olan emekliler ise yüzde 9.49 zam olursa 11 bin 496 TL'ye yüzde 31.92 zam olursa 13 bin 851 TL maaş olacak. Bu tablo itibarıyla bu hesaplamaları yapabiliriz. Bu gerçekleşecek enflasyona bağlı olarak değişebilir. Ama Merkez Bankası'nın tahmini üzerinden yapılan bir simülasyon olarak bu rakamlar şu anda bizim önümüzde.