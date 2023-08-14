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MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut Tamer Karadağlı’yı hedef gösterenlerin amacını açıkladı: Karın ağrınız Karadağlı’nın milliyetçi olması

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Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut Tamer Karadağlı’yı hedef gösterenlerin amacını açıkladı: Karın ağrınız Karadağlı’nın milliyetçi olması

Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasının ardından pek çok meslektaşı tarafından hedef gösterildi. Bazı isimler alay konusu haline getirirken bazıları ise sosyal medya hesaplarından ahkam kesti. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise usta sanatçıyı eleştiri yağmuruna tutan isimlerin amacını açıkladı. Bulut, Tamer Karadağlı’nın derdi vatan olurken; Disney’in Atatürk dizisinin iptal etmesine söz edemeyen ancak sanatçının Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasına sindiremeyenlerin derdinin yalnızca para olduğunu gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Karadağlı'yı tebrik edenler sanatçıların yanı sıra muhalif olanlar muhalifliğini yapmakta geri durmadı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut Karadağlı'nın yeni görevini hazmedeyenlere tokat gibi yanıt verdi. Oklarını ünlü oyuncuya çeviren isimlere dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"TÜRK MİLLLİYETÇİSİ OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR"

"Karadağlı hakkındaki 'karın ağrınız' kendisinin bir Türk milliyetçisi olmasından kaynaklanıyor" diyen Bulut, şöyle devam etti: "Karadağlı; oluşturmak istediğiniz 'kurtarılmış mahallenizin' ve oraya hapsettiğiniz sanat dünyasının kriterlerine uymuyor. Mahallenizdeki kurallar belli; Atatürk sizin amaçlarınıza uygun bir araç ise Atatürkçü olursunuz. Atatürk'ü savunmanın bedeli olacağını görmüşseniz sus pus olursunuz."

Aynı zaman Bulut, Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a da gönderme yaparak, "Ülkenizi aşağıladıkça mahallenizin ağababalarından alkış aldığınızı bilir, milletin değerlerini aşağıladıkça küresel kabul göreceğinize inanırsınız. Sizlere göre temel insan haklarından istifade edebilmek için ya terörist ya muhalif olmak ön koşuldur. Mağdur 'sizden değilse' zaten bırakın mağdur olmayı 'insan' bile değildir. Görmezsiniz. Göstermezsiniz... Ne Atatürk ne Türk'lük ne de milletimizin değer yargıları zerre umurunuzda. Tek derdiniz daha çok alkış, daha çok para, daha çok tanınmışlıktan ibarettir. Sizin mahallede en büyük ayıp, ülkenizin değerleriyle barışık, anti-emperyalist, gerçek vatansever ve tarafsız hümanist olabilmektir." dedi.

"ATATÜRK'Ü KALKAN OLARAK KULLANIYORSUNUZ"

Bu isimlerin derdinin yalnızca 'alkış' ve 'para' olduğunu söyleyen Yücel Bulut, Türklüğün dersini verdiği ifadeleri şu şekilde noktaladı:

"Her şey olmanın mübah ama Türk olmanın ilkellik olduğuna inanır, ağzınıza milletinizi ve milliyetinizi almazsınız. Pardon! Sadece yabancıların huzurunda 'aşağılamak' ve daha çok alkış almak için alırsınız. Atatürk'ün Türk milliyetçisi olduğunu görmezden gelir, onu toplumsal değerlerle sürdürdüğünüz kavgada kalkan olarak kullanırsınız."

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