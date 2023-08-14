MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut Tamer Karadağlı’yı hedef gösterenlerin amacını açıkladı: Karın ağrınız Karadağlı’nın milliyetçi olması

Aynı zaman Bulut, Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney Plus'a da gönderme yaparak, "Ülkenizi aşağıladıkça mahallenizin ağababalarından alkış aldığınızı bilir, milletin değerlerini aşağıladıkça küresel kabul göreceğinize inanırsınız. Sizlere göre temel insan haklarından istifade edebilmek için ya terörist ya muhalif olmak ön koşuldur. Mağdur 'sizden değilse' zaten bırakın mağdur olmayı 'insan' bile değildir. Görmezsiniz. Göstermezsiniz... Ne Atatürk ne Türk'lük ne de milletimizin değer yargıları zerre umurunuzda. Tek derdiniz daha çok alkış, daha çok para, daha çok tanınmışlıktan ibarettir. Sizin mahallede en büyük ayıp, ülkenizin değerleriyle barışık, anti-emperyalist, gerçek vatansever ve tarafsız hümanist olabilmektir." dedi.