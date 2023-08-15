Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'ya sanatçılardan linç girişimi! Saldırıların nedeni ne? Ermeni lobisi ile Disney işbirliği mi?
Devlet Tiyatroları'na Genel Müdür olarak atanan Tamer Karadağlı o andan itibaren büyük bir saldırı altında. Malum linçciler ve itibar suikastçıları yine fazla mesai yapıyorlar. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında "Tamer Karadağlı neden istenmiyor?" sorusuna yanıt vererek, "Çünkü Karadağlı, PKK sempatizanı ve LGBT şakşakçısı değil. Vatansever ve milliyetçi biri. Dahası Atatürk filmine sansür uygulayan FOX ve Disney Plus'a ilk ve en açık tepki gösterenlerden biri…" ifadelerini kullanmıştı. A Haber'e konuk olan Aytuğ, "Bu ülkede, vatan diyen, millet diyen, bayrak diyen, ezan diyen herkesi kendilerine düşman bellemişler. Milliyetçi bir duruşunuz varsa, vatanseverseniz maalesef hedef tahtasına oturtuluyorsunuz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabında bu atamayı duyurdu ve Tamer Karadağlı'yı tebrik etti. Karadağlı o andan itibaren büyük bir saldırı altında. Malum linçciler ve itibar suikastçıları yine fazla mesai yapıyorlar.
A Haber'e konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Bir garip güruh oluştu, sabah kalktıklarında klavyenin başına geçip 'bugün kimi gömsek' diye aralarında yarış başlatıyorlar. Bu ülkede, vatan diyen, millet diyen, bayrak diyen, ezan diyen herkesi kendilerine düşman bellemişler. Milliyetçi bir duruşunuz varsa, vatanseverseniz maalesef hedef tahtasına oturtuluyorsunuz. Bunun da adına muhalefet diyorlar. Çok sığ bir algı, muhalafet aslında farklı görüşlerin farklı duruşların bir arada özdeşleşmesi bundan bir güzellik, iyilik çıkarılması anlamına gelir ama maalesef bu sığ düşünce sanat dünyasında kutuplaşmaya neden oldu.
Her ödül törenini adeta Türkiye'yi kötülemek, bu milleti aşağılamak için fırsat olarak gören "sözde sanatçılar" türedi. Ama bakıyoruz onlar, "Vatan, Millet Sakarya, Atatürk" diyorlar ama Atatürk filmi Ermeni lobisi tarafından sansürlendiğinde suspus oluyorlar. Bu da onların Atatürkçülüklerini, devrimciliklerini tartışmaya açıyor. Tamer Karadağlı'ya yöneltilen bu saçma sapan eleştirilerinde merkezini bu düşünce oluşturuyor.
Peki Tamer Karadağlı neden istenmiyor? PKK sempatizanı olmadığı için. LGBT şakşakçılığına soyunmadığı için. Hiçbir partiye üye olmamasına rağmen daima vatansever ve milliyetçi bir tutum takındığı için. Atatürk filmine sansür uygulayan FOX ve Disney Plus'a ilk ve en açık tepki gösterenlerden biri olduğu için. Gösteri ve oyun karşılığında CHP'li belediyelerin boyunduruğu altına girmediği için. Devlet Tiyatroları'ndaki fosilleşmiş kadroların dışında yer aldığı için.
Ha unutmadan: Karadağlı'ya sallayan robotlaşmış oyuncu tayfası arasında, ağdalı dönem İngilizcesinin özgün ağzıyla yurt dışında Hamlet oynamış kaç kişi olduğunu merak ediyorum.
Tamer oynadı da o yüzden soruyorum...
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