Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı’ya sanatçılardan linç girişimi! Saldırıların nedeni ne? Ermeni lobisi ile Disney işbirliği mi?

Bir garip güruh oluştu, sabah kalktıklarında klavyenin başına geçip 'bugün kimi gömsek' diye aralarında yarış başlatıyorlar. Bu ülkede, vatan diyen, millet diyen, bayrak diyen, ezan diyen herkesi kendilerine düşman bellemişler. Milliyetçi bir duruşunuz varsa, vatanseverseniz maalesef hedef tahtasına oturtuluyorsunuz. Bunun da adına muhalefet diyorlar. Çok sığ bir algı, muhalafet aslında farklı görüşlerin farklı duruşların bir arada özdeşleşmesi bundan bir güzellik, iyilik çıkarılması anlamına gelir ama maalesef bu sığ düşünce sanat dünyasında kutuplaşmaya neden oldu.