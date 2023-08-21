Başkan Erdoğan, Macaristan’da Bosna Hersek heyetini kabul etti

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukçu ve Sabri Demir eşlik etti.

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