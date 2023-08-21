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Başkan Erdoğan, Macaristan'da Bosna Hersek heyetini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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Başkan Erdoğan, Macaristan’da Bosna Hersek heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın Budapeşte'deki temasları kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukçu ve Sabri Demir eşlik etti.

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