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Başkan Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü

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Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Başkan Erdoğan Macaristan’da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki Dünya Atletizm Şampiyonası ve Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'de, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı takip etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV VE AL SANİ GÖRÜŞTÜ

Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Başkan Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

Başkan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

LİDERLERDEN RESEPSİYONDA FOTOĞRAF

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Başkan Erdoğan, Katalin Novak ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, KATALİN NOVAK İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile fotoğraf çektirdi.

MACARİSTAN'DA DÜZENLENEN DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NIN İKİNCİ GÜNÜ SONA ERDİ

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nın bir bölümünü statta izledi.

Organizasyonun ikinci gününün akşam seansında erkeklerde 100 metre, çekiç atma, 10 bin metre, kadınlarda uzun atlama finalleri ile erkekler ve kadınlarda 1500 metrede yarı finalleri yapıldı.

Erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles, 9.83'le yılın en iyi derecesini koşarak altın madalya elde etti.

Yarışta, Botsvana'dan Letsile Tebogo, 9.88'lik derecesiyle ikinci, yine aynı dereceyi elde eden Büyük Britanya'dan Zharnel Hughes ise üçüncü oldu.

ERKEKLER 10 BİN METREDE ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ

Erkekler 10 bin metre finalini, 27.51.42'lik derecesiyle Ugandalı Joshua Cheptegei kazandı. Cheptegei, geçen yıl da altın madalya elde etmişti.

Yarışta Kenya'dan Daniel Simiu Ebenyo 27.52.60'lık derecesiyle gümüş, Etiyopya'dan Selemon Barega 27.52.72'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

ERKEKLER ÇEKİÇ ATMADA BİR SERİ SONA ERDİ

Erkekler çekiç atmada ise bir seri sona erdi. Canadalı Ethan Katzberg, 81.25'lik derecesiyle üst üste 5 kez dünya şampiyonu olan Polonyalı Paweł Fajdek'i geçerek altın madalya elde etti.

Erkekler çekiç atmada Wojciech Nowicki 81.02'lik derecesiyle ikinci, Macar Bence Halasz 80.82'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlar uzun atlamada ise Sırp Ivana Vuleta 7.14'lük derecesiyle altın, ABD'li Tara Davıs-Woodhall 6.91 ile gümüş, Alina Rotaru-Kottmann 6.88'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

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