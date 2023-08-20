Başkan Erdoğan Macaristan’da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Yarışta, Botsvana'dan Letsile Tebogo, 9.88'lik derecesiyle ikinci, yine aynı dereceyi elde eden Büyük Britanya'dan Zharnel Hughes ise üçüncü oldu.

ERKEKLER 10 BİN METREDE ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ

Erkekler 10 bin metre finalini, 27.51.42'lik derecesiyle Ugandalı Joshua Cheptegei kazandı. Cheptegei, geçen yıl da altın madalya elde etmişti.

Yarışta Kenya'dan Daniel Simiu Ebenyo 27.52.60'lık derecesiyle gümüş, Etiyopya'dan Selemon Barega 27.52.72'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

ERKEKLER ÇEKİÇ ATMADA BİR SERİ SONA ERDİ

Erkekler çekiç atmada ise bir seri sona erdi. Canadalı Ethan Katzberg, 81.25'lik derecesiyle üst üste 5 kez dünya şampiyonu olan Polonyalı Paweł Fajdek'i geçerek altın madalya elde etti.

Erkekler çekiç atmada Wojciech Nowicki 81.02'lik derecesiyle ikinci, Macar Bence Halasz 80.82'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlar uzun atlamada ise Sırp Ivana Vuleta 7.14'lük derecesiyle altın, ABD'li Tara Davıs-Woodhall 6.91 ile gümüş, Alina Rotaru-Kottmann 6.88'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.