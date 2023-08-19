Başkan Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği! Önce Macaristan, ardından Hindistan ve ABD! Putin de sırada...
Son dakika haberi | Son dönemde küresel ve bölgesel konularda diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek. Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte G-20 için Hindistan'a, sonrasında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye ziyarette bulunacak. Bu ziyaretlerle birlikte Başkan Erdoğan'ın Tahıl Koridoru sorununun çözümü için Rusya lideri Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Önümüzdeki süreçte Macaristan, Hindistan ve ABD'yi ziyaret edecek.
İLK DURAK MACARİSTAN
Başkan Erdoğan, öncelikle 20 Ağustos tarihinde Macaristan'a gidecek. Ülkeyi milli günü olan tarihte ziyaret etmesi bir anlamıyla da hem jest ziyareti olacak. Ziyaret günü birlik gerçekleşecek, Erdoğan aynı gün yurda dönecek.
G-20 İÇİN HİNDİSTAN'A GİDECEK
Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde bu kez G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Temasları sonrası Türkiye'ye dönecek.
ABD'YE KRİTİK ZİYARET
17-21 Eylül tarihlerinde ise Erdoğan, Amerika'da olacak. Orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu düzenlenecek. Türkiye de bu kurula katılacak. Burada alınacak olan kararlar da dünya açısından oldukça önemli. Böylesi ziyaretlerde (ABD) ikili temaslar öne çıkar. BM üyesi olan diğer ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek. Buna dair de planlamalar yapılmakta. Son olarak özellikle de Rusya ile temaslar dünya açısından büyük önem taşıyacak.
A HABER DETAYLARI ELE ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yoğun bir gündem bekliyor. Başkan Erdoğan yarın Macaristan'a günübirlik bir ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın gündeminde Hindistan ve ABD gezisi de var. Bunun yanında Rusya lideri Putin ile de görüşecek. Yüz yüze görüşmede ana gündem tahıl koridoru olacak. Ayrıntıları A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş aktardı.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları:
Macaristan ziyaretinden Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 24 Ağustos'ta yapılacak kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile yüz yüze görüşmesi de bekleniyor. Görüşmede ana gündem maddesi tahıl koridoru olacak.
Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaş ile birlikte ortaya çıkan siyasi gelişmeler de iki lider arasında konuşulacak konular arasında yer alıyor. Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler, terörle mücadele gibi başlıkların da masada olması bekleniyor. Ziyaretin ağustos sonu ya eylül başı olması bekleniyor.
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