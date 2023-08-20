20 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Macaristan'ın Kuruluş Günü'nü tebrik ederken görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Viktor Orban ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, VİKTOR ORBAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan: İlişkiler tarihin en üst noktasında BAŞKAN ERDOĞAN: İLİŞKİLER TARİHİN EN ÜST NOKTASINDA
Başkan Erdoğan’a Macarlardan sevgi seli BAŞKAN ERDOĞAN'A MACARLARDAN SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan, Aliyev ve Al Sani görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV VE AL SANİ GÖRÜŞTÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA