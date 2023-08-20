Tarihe geçen anlaşma! BOTAŞ doğal gazda bir ilke imza attı

TÜRKİYE'DEN TARİHİ ANLAŞMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz."