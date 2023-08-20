Tarihe geçen anlaşma! BOTAŞ doğal gazda bir ilke imza attı
BOTAŞ ile Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandı. Türkiye ilk kez komşusu olmayan bir ülkeye doğal gaz ihraç edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Bayraktar, "İlk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.
BOTAŞ ile Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandı. Türkiye ilk kez komşusu olmayan bir ülkeye doğal gaz ihraç edecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Botaş ile Macaristan MVM şirketi arasında bir ilk gerçekleştirerek Türkiye'nin komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakan Bayraktar, BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını açıkladı.
TÜRKİYE'DEN TARİHİ ANLAŞMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz."
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