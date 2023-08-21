CHP ilçe kongresinde kaos dolu ortam! Özgür Özel memleketinde darbeyi yedi! CHP yandaşı Yarkadaş: Özel açısından manidar...

MANİSA KONGRESİNDE ÖZGÜR ÖZEL'E YAYLIM ATEŞİ

Öte yandan Kongrede konuşma yapan eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise Özgür Özel'i çok sert eleştirdi.

Özel ile parti içi demokratik bir tüzük konusunda her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Balaban, şöyle konuştu:

"47 yıllık emeğim birilerine biat etmediğim için çöpe atılıyor. Bu adalet değildir, hak, hukuk değildir. Örgüt üyelerimizin siyaset yapma hakkı güvence altında olsun istiyoruz. Yoksa benim Özgür Özel ile kişisel bir sorunum yok. Kişisel bir kavgam olmadı. Bu Semih-Özgür kavgası değil, parti içi demokrasi kavgasıdır. Bu partide kişilerin geleceği, genel başkan dahil olmak üzere söylüyorum, bir kişinin iki dudağı arasında olmamalıdır. Sizler bunun kararını vereceksiniz. Ne güzel bir dünya, üyeden her şey istiyorsunuz aidat istiyorsunuz, afiş yap diyorsunuz, şuraya para harca diyorsunuz ama milletvekili belirlenecek, belediye başkan adayı belirlenecek, meclis üyesi belirlenecek 'hayır kardeşim sen ondan anlamazsın' diyorsun. Böyle bir dünya var mı? Özgür Özel Genel Başkan mı olmak istiyor? Olsun Manisalı olarak gurur duyarım. Ama Özgür Özel'den rica ediyorum. Kendisi örgüt işlerine fazla müdahale etmesin. Özgür Özel bizim 36 kişilik yönetimimizi düşürdü, yarı kayyum atadı. Hani biz kayyumlara karşıydık. 36 kişilik doğal yönetimimiz öldü. Hani nerede adalet, hani nerede samimiyet."