CHP ilçe kongresinde kaos dolu ortam! Özgür Özel memleketinde darbeyi yedi! CHP yandaşı Yarkadaş: Özel açısından manidar...
14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğrayan CHP ve koalisyon masasında büyük bir ‘kaos’ başlamıştı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında başlayan ‘değişim’ çağrıları ‘iç savaşı’ beraberinde getirirken, İmamoğlu uzanamadığı ciğere mundar diyerek rotayı İstanbul’a çevirdi. İmamoğlu'nun tavşan aday olarak sürdüğü Özgür Özel kendi memleketi Manisa'daki ilçe kongresinde şoke oldu. CHP yandaşı Barış Yarkadaş, CHP kongrelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adayların bir bir seçimleri kazandığını açıkladı. Yarkadaş, "Manisa’nın en büyük ilçesi Yunusemre’de, Özgür Özel’in de katılarak konuşma yaptığı kongrede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve Özel’e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan 213 oy aldı ve yeni ilçe başkanı oldu. Bu sonuç, Özel açısından hayli manidar" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP konresinde konuşma yapan eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise Özgür Özel'i adeta bombaladı.
28 Mayıs'ta tarihi bir hezimet yaşayan CHP, yaklaşan yerel seçimler öncesi tansiyon derecesi yüksek gerilim dolu günlerden geçiyor.
Her fırsatta 'değişim' talebini dile getiren Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu. Br makale yayınlayarak 'değişim' çağrısını tekrarlayan İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalıştı.
İMAMOĞLU HAVLU ATTI: "KENDİMİ İSTANBUL'A MÜHÜRLEDİM"
"Bu geminin kaptanı benim diyen" Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na defaatle İstanbul'u işaret etti, "Senin yerin belediye" mesajı verdi.
CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ise hedefe ulaşamayınca havlu attı... Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yaptı.
ÖZEL'İ İŞARET ETTİ, KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
Yol haritasını duyuran İmamoğlu, "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyerek Kurultay sürecinde Özel'i destekleyeceğiin ilan etti. Özel'i 'geçmişi tertemiz' olarak tanımlayan İmamoğlu, 'temiz geçmiş' söylemi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu bombaladı.
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" demişti.
Tüm yaşananlar sıcaklığını korurken partinin ilçe kongrelerinde Özgür Özel büyük bir şok yaşadı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adayların ilçe kongrelerinde ipi göğüslediğini ifade etti.
"DEĞİŞİM TARTIŞMALARINI KONGRELER BİTİRİYOR"
Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP delegeleri partinin enerjisini boşa harcatan "değişim" tartışmasını kongre salonlarında bitiriyor." ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL AÇISINDAN MANİDAR"
CHP kongrelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adayların seçimleri kazandığını açıkladı. Manisa'dan örnek veren Yarkadaş, "Manisa'nın en büyük ilçesi Yunusemre'de, Özgür Özel'in de katılarak konuşma yaptığı kongrede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve Özel'e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan 213 oy aldı ve yeni ilçe başkanı oldu. Bu sonuç, Özel açısından hayli manidar" ifadelerini kullandı.
"TWITTER'DAKİ TROLLERİN YALANLARININ TUZAĞINA DÜŞMEYİN"
Yarkadaş paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara'nın bir ilçesi dışında tüm ilçe başkanları Kılıçdaroğlu'nu destekleyen başkan ve delegelerden oluştu. (Çankaya, Mamak, Etimesgut, Altındağ, Keçiören) İstanbul Şişli'de "değişimciler" aday çıkaramadı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki ayrı liste yarıştı. Yeni Başkan Tamer Özcanlı oldu. Ümraniye'de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hakan Kızılelma kazandı. Beykoz'da da tablo değişmedi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mahir Taştan yeni ilçe başkanı oldu. Keza Esenler de aynı. Bunları, Twitter'daki trollerin yalanlarının tuzağına düşmeyin diye yazdım."
MANİSA KONGRESİNDE ÖZGÜR ÖZEL'E YAYLIM ATEŞİ
Öte yandan Kongrede konuşma yapan eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise Özgür Özel'i çok sert eleştirdi.
Özel ile parti içi demokratik bir tüzük konusunda her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Balaban, şöyle konuştu:
"47 yıllık emeğim birilerine biat etmediğim için çöpe atılıyor. Bu adalet değildir, hak, hukuk değildir. Örgüt üyelerimizin siyaset yapma hakkı güvence altında olsun istiyoruz. Yoksa benim Özgür Özel ile kişisel bir sorunum yok. Kişisel bir kavgam olmadı. Bu Semih-Özgür kavgası değil, parti içi demokrasi kavgasıdır. Bu partide kişilerin geleceği, genel başkan dahil olmak üzere söylüyorum, bir kişinin iki dudağı arasında olmamalıdır. Sizler bunun kararını vereceksiniz. Ne güzel bir dünya, üyeden her şey istiyorsunuz aidat istiyorsunuz, afiş yap diyorsunuz, şuraya para harca diyorsunuz ama milletvekili belirlenecek, belediye başkan adayı belirlenecek, meclis üyesi belirlenecek 'hayır kardeşim sen ondan anlamazsın' diyorsun. Böyle bir dünya var mı? Özgür Özel Genel Başkan mı olmak istiyor? Olsun Manisalı olarak gurur duyarım. Ama Özgür Özel'den rica ediyorum. Kendisi örgüt işlerine fazla müdahale etmesin. Özgür Özel bizim 36 kişilik yönetimimizi düşürdü, yarı kayyum atadı. Hani biz kayyumlara karşıydık. 36 kişilik doğal yönetimimiz öldü. Hani nerede adalet, hani nerede samimiyet."
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