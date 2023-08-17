Ekrem İmamoğlu'nun destek dilendiği HDP'den kalleşlik! PKK kanalında elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sözleri
Türkiye, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimlere hazırlanırken bir yandan da muhalif tarafın kirli siyasi algı operasyonlarına maruz kalıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Partiler üstü İstanbul ittifakı' diyerek göz kırptığı HDP, büyük bir kalleşliğe daha girişti. “HDP-Yeşil Sol” Van vekili Mahmut Dindar, PKK terör örgütünün sözde propaganda mecrasında Kandil ile aynı dili konuştu ve elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi. Dindar, "Abdullah Öcalan üzerindeki bu tecrit olayı çözülmediği müddetçe zaten bu ülkeye barışın geleceğini sanmıyoruz” ifadelerine yer verdi.
14-28 Mayıs seçimlerine giden süreçte terör örgütünün sözde üssü Kandil'le el ele verip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen, bir önceki yerel seçimlerde de CHP ile aleni bir şekilde ittifak yürüten HDPKK'nın bölücülük merkezli alçak siyaseti devam ediyor.
Bu durumun son örneği HDP/Yeşil Sol Van vekili Mahmut Dindar'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
PKK KANALINDA ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
PKK televizyonunda açıklamalarda bulunan Dindar, Kandil'le ağız birliği yaparak bebek katili eli kanlı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.
Dindar, "Bu savaş ortamında vazgeçmeleri gerekiyor artık. Şunu aslında söylemek gerekir; Abdullah Öcalan üzerindeki bu tecrit olayı çözülmediği müddetçe zaten bu ülkeye barışın geleceğini sanmıyoruz. Bu politikaların devlet tarafından tamamıyla gözden geçirilmesi lazım." sözlerini sarf etti.
Gazi Meclis'in çatısı altında 'vekil' ünvanı taşıyan birinin PKK ile ağız birliği yaparak, aleni bir şekilde bölücülük yapması toplum vicdanını yaraladı.
"İMAMOĞLU PARTİLER ÜSTÜ İSTANBUL İTTİFAKI" DİYEREK HDPKK'YA KAPI AÇTI
Öte yandan bebek katilini özgürlük dilenen HDPKK'ya Ekrem İmamoğlu, "Partiler üstü İstanbul ittifakı' diyerek yanlamış, yerel seçinde destek talep etmişti.
HDPKK Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen de İmamoğlu'na "Bizim çizgimize in desteğimizi al" mesajı göndermişti.
Türkmen, Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz" demişti.
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