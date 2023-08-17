Ekrem İmamoğlu’nun destek dilendiği HDP’den kalleşlik! PKK kanalında elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük sözleri

PKK KANALINDA ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

PKK televizyonunda açıklamalarda bulunan Dindar, Kandil'le ağız birliği yaparak bebek katili eli kanlı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.





Dindar, "Bu savaş ortamında vazgeçmeleri gerekiyor artık. Şunu aslında söylemek gerekir; Abdullah Öcalan üzerindeki bu tecrit olayı çözülmediği müddetçe zaten bu ülkeye barışın geleceğini sanmıyoruz. Bu politikaların devlet tarafından tamamıyla gözden geçirilmesi lazım." sözlerini sarf etti.