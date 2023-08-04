MİT PKK-KCK’nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram’ı Sincar’da etkisiz hale getirdi

Görüntülerde operasyonun sıfır hata ile gerçekleştiği ve Yılmaz Bayram'ın içinde bulunduğu aracın havaya uçtuğu görüldü.



MİT'in etkisiz hale getirdiği Yılmaz Bayram, aynı zamanda PKK/KCK'nın Türkiye'de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

MİT'TEN NEFES KESEN OPERASYON

MİT, Yılmaz Bayram'ın, Irak'ın Sincar bölgesinde Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi.

Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Bayram hedef listesine dahil edilmişti.



MİT, saha ajanlarını görevlendirerek Yılmaz Bayram'ı sıkı takibe aldı.

MİT, ajanlarından 'Agit Gever Kod Yılmaz Bayram'ı silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı' bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. MİT'in gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Yılmaz Bayram, Irak/Sincar'da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.



Yılmaz Bayram, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurtiçinde Hakkâri ili mücavirinde güvenlik güçlerimize ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu.

2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.



2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar'a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ genel kurye sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.

Bakan Yerlikaya: "Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında, icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."