ABD ile PKK arasında kirli iş birliği! Hala terörist eğitiyorlar
ABD, DEAŞ bahanesi ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerle birlikte çalışmaya devam ediyor. Sık sık teröristlere verdiği eğitimler ile gündeme gelen ABD'nin Haseke ilindeki teröristlere eğitim verdiği ortaya çıktı.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde ABD Ordusunun düzenlediği askeri eğitime, terör örgütü PKK/YPG ile Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) unsurları katıldı.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD Ordusu Haseke'deki Şeddadi Üssü'nde PKK/YPG'ye bağlı sözde terörle mücadele timi (YAT) ile KYB anti-terör birimine (CTG) ortak askeri eğitim verdi.
Bu kapsamda PKK/YPG'li teröristlere ve KYB unsurlarına helikopterden indirme, sabit ve mobil hedeflere anti-tank füzesi (TOW) ve termal dürbünlü Kanas kullanma eğitimi verildi.
Şeddadi'deki eğitimlerini tamamlayan 150 kişilik grup, buradan Deyrizor ilindeki Ömer Petrol Sahası'ndaki ABD üssüne sevk edildi.
Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne sevk edilen teröristlere ilerleyen günlerde tam askeri teçhizat verileceği belirtildi.
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