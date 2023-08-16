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Almanya'da cami duvarına terör örgütü PKK yandaşlarınca yazı yazıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Almanya’da cami duvarına terör örgütü PKK yandaşlarınca yazı yazıldı

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde cami duvarına bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından yazı yazıldı. Bu ayın başında ise Almanya'da yne camiye gamalı haç çizilen tehdit mektubu gönderilmişti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamada, Birliğe bağlı Hannover Merkez Camisi'ne önceki gün yerel saatle 04.40 sularında kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazılan yazının sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilerek cami yönetimine haber verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hannover DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Mehmet Zengin de camilerine yönelik daha önce de benzer saldırıların yapıldığını belirtti.

Yaşanılan olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Başta cami cemaatimiz olmak üzere din görevlilerimiz ve bizler tedirginlik içerisindeyiz ve endişe duyuyoruz. Şehirde huzur ve güven ortamının bu şekilde zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Olayın resmi makamlar tarafından en kısa zamanda çözüleceğini umuyor, fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz."

Söz konusu yazıyı sildiklerini aktaran Zengin, olayı kamera kayıtlarıyla polise intikal ettirdiklerini belirtti.

ALMANYA'DA CAMİYE GAMALI HAÇ ÇİZİLEN TEHDİT MEKTUBU

4 Ağustos 2023 tarihinde de Almanya'Nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche beldesindeki bir camiye gamalı haç çizilen ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü imzalı tehdit mektubu gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisine posta yoluyla gönderilen mektupta, "Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız. Bu gün uzak değil." gibi tehdit içeren ırkçı ifadeler yer aldı.

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