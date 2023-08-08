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Haberler Galeri PKK içindeki Alman terörist Maria Steiger ve Ali Yigit öldürüldü! Dikkat çeken "Mahmur-Gara ve mülteci kimlik kartı" detayı

PKK içindeki Alman terörist Maria Steiger ve Ali Yigit öldürüldü! Dikkat çeken "Mahmur-Gara ve mülteci kimlik kartı" detayı

SON DAKİKA! Türkiye'nin tavizsiz mücadelesi sonrası terör örgütleri PKK ve türevleri YPG-PYD-SDG'nin batılı devletler ile birlikte işbirliği deşifre olmaya devam ediyor. Kaçacak delik arayan kalleş teröristler MİT ve TSK'nın şok operasyonları ile darmaduman olmuş durumda. Türk güvenlik güçlerince, PKK kamplarının bulunduğu Irak-Gara-Sedare alanına 2019 yılında yapılan hava harekâtında öldürülen YPG'li teröristlerden birinin Alman Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Şırnak-Uludere kırsalında Temmuz 2023'teki operasyonda öldürülen hainlerden birinin üzerinde, Mahmur Kampı mülteci kimlik kartı ele geçirildi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.08.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 16:25
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PKK içindeki Alman terörist Maria Steiger ve Ali Yigit öldürüldü! Dikkat çeken Mahmur-Gara ve mülteci kimlik kartı detayı

Türk ordusu tarafından Şırnak/Uludere kırsalında 27 Temmuz 2023'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin üzerinde, Mahmur kampı mülteci kimlik kartı ele geçirildi.

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PKK içindeki Alman terörist Maria Steiger ve Ali Yigit öldürüldü! Dikkat çeken Mahmur-Gara ve mülteci kimlik kartı detayı

Yusuf Hacı Kod Ali Yigit olduğu anlaşılan PKK mensubunun; 2015'de Irak/Kandil Alanı'nda bulunduğu, eylem gerçekleştirmek amacıyla 2022'de Türkiye'ye geçtiği, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında arandığı öğrenildi.

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PKK içindeki Alman terörist Maria Steiger ve Ali Yigit öldürüldü! Dikkat çeken Mahmur-Gara ve mülteci kimlik kartı detayı

Güvenlik uzmanları; PKK mensuplarının, Irak İçişleri Bakanlığı'nca tanzim edilen mülteci kimlik kartıyla Irak içerisinde rahatça seyahat edebildiklerine ve mülteci kimliğinin kendilerine sağladığı imkanlardan azami ölçüde faydalandıklarına dikkat çekiyorlar.

Mahmur Kampı'nın uzun yıllardır PKK/KCK'nın ana üslenme merkezlerinden biri olduğu, aktarım, lojistik, istihbarat, propaganda, eğitim, yeni kadro temini faaliyetleri başta olmak üzere birçok örgütsel faaliyet kapsamında aktif olarak kullanıldığı biliniyor.

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PKK içindeki Alman terörist Maria Steiger ve Ali Yigit öldürüldü! Dikkat çeken Mahmur-Gara ve mülteci kimlik kartı detayı

ALMAN VATANDAŞI, IRAK'TAKİ PKK KAMPINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Türk güvenlik güçlerince, PKK Kamplarının bulunduğu Irak/Gara-Sedare alanına 25 Kasım 2019'da düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin Alman Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger olduğu ortaya çıktı.

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PKK içindeki Alman terörist Maria Steiger ve Ali Yigit öldürüldü! Dikkat çeken Mahmur-Gara ve mülteci kimlik kartı detayı

1988 Almanya doğumlu olan Elefteria Hambi Kod Eva Maria Steiger'in 2018 yılında Suriye/Derik alanından YPG'ye katıldığı öğrenildi.