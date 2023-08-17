Hükümetin depremzedelere verdiği söz tek tek yerine getiriliyor! Bakan Özhaseki duyurdu: 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık

Özhaseki, "Sadece AK Partililer mi, böyle dersek haksızlık olur. Birçok gücü olan belediye, başka partili arkadaşlar ve aynı zamanda tüm Türkiye ayaktaydı. Ne yapabilirsek diye herkes bir gayretin içerisindeydi. O dönemde kimin gücü neye yetiyorsa onu yaptı. Büyük bir millet olmanın da hazzını hep birlikte yaşadık." diye konuştu.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"O dönemde hacca gitmesi için biriktirdiği parayı deprem bölgesine gönderen ağabeyler, anneler gördük. Kumbarasındaki parayı boşaltan, bisikletini satıp parasını deprem bölgesine gönderen yavrularımıza şahitlik ettik. Böyle büyük bir milletin ferdi olmak onun bir parçası olmak emin olun hepimiz için de bir gurur vesilesidir. O dönemlerde gittiğimiz deprem bölgelerinde karşılaştığımız bir çok insan, özellikle yurtdışından gelen misyon şefleri, bakanlar, 'Eğer böyle bir deprem bizim ülkemizde olsaydı biz bunun altından asla kalkamazdık.' diye defalarca söylemişlerdir. Almanya'da 1-2 sene kadar önce bir sel felaketi oldu. Aradan aylar, yıllar geçti, o bölgelerde hala bir şeyler yapılamadı ve orada isyan dalgaları devam ediyor."