Ekrem İmamoğlu için köprüden önce son çıkış! Kulisler alev alev: Bugün İBB Başkanlığına adaylığını açıklayacak

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de bugünkü köşe yazısında CHP içinde yaşanan delege savaşlarını konu alırken İmamoğlu medyasının zafer çığlıklarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Övür kongre yapılan 12 ilçenin büyük çoğunluğunu Kılıçdaroğlu'nun kazandığı yazdı.

İşte Mahmut Övür'ün köşe yazısında öne çıkanlar:

İmamoğlu medyasından Halk TV ve Odatv daha neyin ne olduğu belli olmadan harekete geçip zafer ilan ettiler: "İstanbul seçimlerini değişimciler kazandı."

Peki gerçek böyle miydi?

CHP kongrelerini yakından izleyen, hatta çıkan sonuçları az çok öğrenen biri olarak tebessüm etsem de gerçeğin tersyüz edilmesine şaşırmadım. Şaşırmadım; çünkü İmamoğlu ve medyası her konuda böyle algı operasyonu çekmeyi siyasi bir başarı zannediyor. Oysa ortaya siyasi bir aks koyamadıkları gibi "delege avı" konusunda da başarısızlar. Dahası kiminle dans ettiklerinin bile farkında değiller.

Karşılarında CHP'yi dizayn etmiş, deve dişi gibi siyasi aktörleri elimine etmiş, HDP ile İyi Parti'yi, ırkçılık noktasına gelmiş Zafer Partisi'ni bir araya getirmiş, hatta CHP'lilere FETÖ'cülükle itham ettikleri siyasi aktörlere oy verdirmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı ve onunla dans etmek kolay değildi.

İstanbul ilçe kongrelerinde bu farkı çok daha net gördük.

Kongresi yapılan 12 ilçenin büyük çoğunluğunu "Kemalciler" kazandı.

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