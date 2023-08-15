Ekrem İmamoğlu için köprüden önce son çıkış! Kulisler alev alev: Bugün İBB Başkanlığına adaylığını açıklayacak
Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin ardından şimdi de kurultay gerginliği patlayan CHP'de genel başkanlığa kimin aday olacağı merak edilirken 'değişim' hareketi başlatan ve Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir adım atacağı bugün belli olacak. İmamoğlu bugün saat 12.00'de yapacağı konuşmayla siyasi yolunu çizecek ve CHP'lilere mesajlar verecek. İmamoğlu'nun açıklamaları öncesinde ise kulisler oldukça hareketli. CHP'ye yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nun bugün İBB Başkanlığına yeniden aday olacağını ifade ederken bu durumun delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde gitmesinden kaynaklı olabileceğinin de altını çiziyor. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken alınan ağır yenilginin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.
BAY KEMAL'E KARŞI 'DEĞİŞİM' SAVAŞI
Bu durum CHP tabanında son derece rahatsızlık oluştururken, partide Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Özgür Özel gibi isimler 'değişim' hareketi başlatarak Kılıçdaroğlu'na karşı adeta savaş açtı.
ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI
Hatta Ekrem İmamoğlu 'iktidar için değişim" adında bir internet sitesi kurmasının yanında CHP'nin ağır toplarıyla yaptığı Zoom toplantısında adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe hazırlığı içine girdi. Sonrasında görüntülerin sızmasıyla birlikte geri adım atan İmamoğlu'na CHP'deki Kılıçdaroğlu destekçileri yoğun tepki gösterdi.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
İHANET SONRASI İLK KEZ YÜZYÜZE
CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi. İkili arasındaki soğukluk karelere yansıdı.
GÖZLER İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASINDA
Bu gelişmeler ışığında seçimlerdeki mağlubiyet sonrası kurultay hazırlıkları yapan CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun aday olmayacağı merak konusu olurken İBB Başkanı bugün saat 12.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.
CHP Mİ İBB Mİ?
İmamoğlu'nun konuşması öncesi ise kulisler oldukça hareketli. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına mı yoksa İBB Başkanlığına mı talip olacağı merak konusu olurken bu konuda farklı bilgiler bulunuyor.
"İMAMOĞLU BUGÜN İBB BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK"
Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu'nun bugün İBB Başkanlığına aday olduğunu açıklayacağını ifade etti.
İşte Selvi'nin yazısında öne çıkanlar:
Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayacak.
İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı büyük bir güç olarak görüyor. Hem siyasi hem ekonomik olarak. O nedenle "CHP'nin başında güvendiğim bir isim olsun. 2028'de ise cumhurbaşkanlığına aday olayım" diye düşünüyor.
"İMAMOĞLU YENİDEN ADAY OLACAK"
Diğer yandan SÖZCÜ yazarlarından İsmail Saymaz da Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyeceğini ve yeniden İBB Başkanı adayı olacağını yazdı.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de bugünkü köşe yazısında CHP içinde yaşanan delege savaşlarını konu alırken İmamoğlu medyasının zafer çığlıklarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Övür kongre yapılan 12 ilçenin büyük çoğunluğunu Kılıçdaroğlu'nun kazandığı yazdı.
İşte Mahmut Övür'ün köşe yazısında öne çıkanlar:
İmamoğlu medyasından Halk TV ve Odatv daha neyin ne olduğu belli olmadan harekete geçip zafer ilan ettiler: "İstanbul seçimlerini değişimciler kazandı."
Peki gerçek böyle miydi?
CHP kongrelerini yakından izleyen, hatta çıkan sonuçları az çok öğrenen biri olarak tebessüm etsem de gerçeğin tersyüz edilmesine şaşırmadım. Şaşırmadım; çünkü İmamoğlu ve medyası her konuda böyle algı operasyonu çekmeyi siyasi bir başarı zannediyor. Oysa ortaya siyasi bir aks koyamadıkları gibi "delege avı" konusunda da başarısızlar. Dahası kiminle dans ettiklerinin bile farkında değiller.
Karşılarında CHP'yi dizayn etmiş, deve dişi gibi siyasi aktörleri elimine etmiş, HDP ile İyi Parti'yi, ırkçılık noktasına gelmiş Zafer Partisi'ni bir araya getirmiş, hatta CHP'lilere FETÖ'cülükle itham ettikleri siyasi aktörlere oy verdirmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı ve onunla dans etmek kolay değildi.
İstanbul ilçe kongrelerinde bu farkı çok daha net gördük.
Kongresi yapılan 12 ilçenin büyük çoğunluğunu "Kemalciler" kazandı.
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