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CHP'li Bozcaada Belediyesi halkı haraca bağladı! Makbuzu ödemeyen soluğu zabıtanın "bindirmeli" cezasında alıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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CHP’li Bozcaada Belediyesi halkı haraca bağladı! Makbuzu ödemeyen soluğu zabıtanın bindirmeli cezasında alıyor

CHP'li Bozcaada Belediyesi, tatilcileri feribot kuyruğunda haraca bağladı. İddiaya göre; yaz ayını fırsat bilen CHP'li yönetim ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere 50 liralık makbuz yazıyor. Söz konusu miktarın neden talep edildiği sorusuna ise bir belediye görevlisinin "Belediyenin elektrik-su faturasını ödeyecek parası yok" cevabını verdiği ifade edildi.

Bozcada Belediyesi elektrik ve su faturalarını ödeyemeyince vatandaştan araç ücreti almaya başladı. Belediyenin vatandaşı haraca bağlaması tepkilere neden oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair açıklama yapan Haluk Akbulut adlı bir vatandaş, "Bozcaada'ya gittiniz, dönüş zamanı geldi ve feribot kuyruğuna girdiniz...

O sırada bir belediye görevlisi gelip size 50 liralık bir makbuz uzatıyor... Neden bu makbuzu ödemem gerekiyor diye sorduğunuz da 'Belediyenin elektrik-su faturasını ödeyecek parası yok' cevabı geliyor!..

Ve ekliyor 'İtiraz edip ödemezseniz, elli metre ilerde ki zabıtaya haber veriyoruz size 468 lira ceza kesiyor' Bunun böyle olduğuna inanmak istemiyoruz! Belediye başkanının daha ikna edici bir açıklaması vardır kesinlikle." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşımın ardından konuya ilişkin belediye tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar ise, "CHP'li Bozcaada Belediyesi tatilcileri feribot kuyruğunda haraca bağlamış" yorumlarında bulundu.

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