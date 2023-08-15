CHP'li Bozcaada Belediyesi halkı haraca bağladı! Makbuzu ödemeyen soluğu zabıtanın "bindirmeli" cezasında alıyor
CHP'li Bozcaada Belediyesi, tatilcileri feribot kuyruğunda haraca bağladı. İddiaya göre; yaz ayını fırsat bilen CHP'li yönetim ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere 50 liralık makbuz yazıyor. Söz konusu miktarın neden talep edildiği sorusuna ise bir belediye görevlisinin "Belediyenin elektrik-su faturasını ödeyecek parası yok" cevabını verdiği ifade edildi.
Bozcada Belediyesi elektrik ve su faturalarını ödeyemeyince vatandaştan araç ücreti almaya başladı. Belediyenin vatandaşı haraca bağlaması tepkilere neden oldu.
Sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair açıklama yapan Haluk Akbulut adlı bir vatandaş, "Bozcaada'ya gittiniz, dönüş zamanı geldi ve feribot kuyruğuna girdiniz...
O sırada bir belediye görevlisi gelip size 50 liralık bir makbuz uzatıyor... Neden bu makbuzu ödemem gerekiyor diye sorduğunuz da 'Belediyenin elektrik-su faturasını ödeyecek parası yok' cevabı geliyor!..
Ve ekliyor 'İtiraz edip ödemezseniz, elli metre ilerde ki zabıtaya haber veriyoruz size 468 lira ceza kesiyor' Bunun böyle olduğuna inanmak istemiyoruz! Belediye başkanının daha ikna edici bir açıklaması vardır kesinlikle." ifadelerine yer verdi.
Söz konusu paylaşımın ardından konuya ilişkin belediye tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar ise, "CHP'li Bozcaada Belediyesi tatilcileri feribot kuyruğunda haraca bağlamış" yorumlarında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye son dakika zam gelişmesi 16:00'da geldi! Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13.334 TL maaş! SGK-SSK, Bağ-kur...
- ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ YKS SONUÇLARI! YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS yerleştirme sonuçları e-devlet...
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
- THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman olacak? THY & Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı! Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları
- YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...
- Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...
- Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...
- EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 (% 14 zamlı) çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...