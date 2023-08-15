CHP'li Bozcaada Belediyesi halkı haraca bağladı! Makbuzu ödemeyen soluğu zabıtanın "bindirmeli" cezasında alıyor

Ve ekliyor 'İtiraz edip ödemezseniz, elli metre ilerde ki zabıtaya haber veriyoruz size 468 lira ceza kesiyor' Bunun böyle olduğuna inanmak istemiyoruz! Belediye başkanının daha ikna edici bir açıklaması vardır kesinlikle." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşımın ardından konuya ilişkin belediye tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar ise, "CHP'li Bozcaada Belediyesi tatilcileri feribot kuyruğunda haraca bağlamış" yorumlarında bulundu.