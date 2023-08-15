Ekrem İmamoğlu ve 'hizmet' kelimesi uyuşmuyor! İstanbullu vatandaş canından bezdi! Bakırköy'de 4 yıldır tamamlanamayan kaldırımlar...
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine, skandalları ile şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Bakırköy’de yaşandı. İBB tarafından 4 yıldır çalışmaları aksaya aksaya devam eden, kaldırım çalışmaları caddenin bir kapatılıp bir açılması sebebiyle esnafı ve sürücüleri canından bezdirdi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'de çıkan iç savaşın yankıları sıcaklığını korururken , İBB'de Ekrem İmamoğlu 'hizmet'te yine sınıfta kaldı.
İMAMOĞLU HİZMETTEN BİR HABER!
Bunun son örneği bugün Bakırköy İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki yol düzenleme çalışması vatandaşı adeta illallah ettirdi.
KALDIRIMLAR '4 YILDIR' YAPILDI YAPILACAK
İBB tarafından 4 yıldır tamamlanmayan kaldırım çalışmaları nedeniyle asfaltın ve kaldırımların sürekli sökülüp tekrar tekrar yapılması, caddenin bir kapatılıp bir açılması hem esnafı hem de sürücüleri canından bezdirdi.
ARAÇLAR KALDIRIMDAN İLERLEDİ
İBB tarafından çalışmaların devam ettirildiği caddenin iş makinalarıyla kapatılması kapanan caddede otomobiller, normal şartlarda kullanımı yasak olarak kaldırımlardan ilerleyerek yoluna devam etti. Vatandaşlara ayrılan kaldırımdan ilerleyen araçlar, vatandaşların arasından geçerek açık olan tali yola döndü.
İMAMOĞLU BÜLENT KERİMOĞLU'NU "BAKIRKÖY'DE SOKAĞA ÇIKAMAMAK"LA SUÇLAMIŞTI
Bakırköy'ün sembol mekanlarından İstanbul Caddesi'nin 4 yıldır bitmeyen yol çalışması, siyasi atışmaya konu olunca tekrar gündeme gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi koltuğuna aday olabileceğini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu "Bakırköy'de sokağa çıkamamak"la suçlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
- THY - Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi ne zaman olacak? THY & Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı! Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları
- YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN SORGULA! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sonuç tarihi...
- Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? MEB son açıklamalar...
- Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- MEB az önce son dakika açıkladı! e-Devlet üzerinden öğrenilecek! 1,2,3,4,5. ve 9.10.11.12. sınıflar...
- EYT ile şart tablosu yenilendi! 1999 öncesi 2000 arası 2008 sonrası tek tek hesaplandı! Kadın - erkek prim - yaş - gün tablosu...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 (% 14 zamlı) çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...
- AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, var mı? Açık Lise 2023-2023 ek sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...