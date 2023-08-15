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Ekrem İmamoğlu ve 'hizmet' kelimesi uyuşmuyor! İstanbullu vatandaş canından bezdi! Bakırköy'de 4 yıldır tamamlanamayan kaldırımlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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Ekrem İmamoğlu ve ’hizmet’ kelimesi uyuşmuyor! İstanbullu vatandaş canından bezdi! Bakırköy’de 4 yıldır tamamlanamayan kaldırımlar...

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine, skandalları ile şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Bakırköy’de yaşandı. İBB tarafından 4 yıldır çalışmaları aksaya aksaya devam eden, kaldırım çalışmaları caddenin bir kapatılıp bir açılması sebebiyle esnafı ve sürücüleri canından bezdirdi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'de çıkan iç savaşın yankıları sıcaklığını korururken , İBB'de Ekrem İmamoğlu 'hizmet'te yine sınıfta kaldı.

İMAMOĞLU HİZMETTEN BİR HABER!

Bunun son örneği bugün Bakırköy İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu karşı karşıya getiren, İstanbul Caddesi'ndeki yol düzenleme çalışması vatandaşı adeta illallah ettirdi.

KALDIRIMLAR '4 YILDIR' YAPILDI YAPILACAK

İBB tarafından 4 yıldır tamamlanmayan kaldırım çalışmaları nedeniyle asfaltın ve kaldırımların sürekli sökülüp tekrar tekrar yapılması, caddenin bir kapatılıp bir açılması hem esnafı hem de sürücüleri canından bezdirdi.

ARAÇLAR KALDIRIMDAN İLERLEDİ

İBB tarafından çalışmaların devam ettirildiği caddenin iş makinalarıyla kapatılması kapanan caddede otomobiller, normal şartlarda kullanımı yasak olarak kaldırımlardan ilerleyerek yoluna devam etti. Vatandaşlara ayrılan kaldırımdan ilerleyen araçlar, vatandaşların arasından geçerek açık olan tali yola döndü.

İMAMOĞLU BÜLENT KERİMOĞLU'NU "BAKIRKÖY'DE SOKAĞA ÇIKAMAMAK"LA SUÇLAMIŞTI

Bakırköy'ün sembol mekanlarından İstanbul Caddesi'nin 4 yıldır bitmeyen yol çalışması, siyasi atışmaya konu olunca tekrar gündeme gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi koltuğuna aday olabileceğini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu "Bakırköy'de sokağa çıkamamak"la suçlamıştı.

"İBB TARAFINDAN 4 YILDIR BİTİRİLEMEYEN DÜZENLEMEDEN DOLAYI SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"

Kerimoğlu ise katıldığı bir programda, "İstanbul Caddesi'nin İBB tarafından 4 yıldır bitirilemeyen düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" demişti.

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