Ekrem İmamoğlu ve ’hizmet’ kelimesi uyuşmuyor! İstanbullu vatandaş canından bezdi! Bakırköy’de 4 yıldır tamamlanamayan kaldırımlar...

KALDIRIMLAR '4 YILDIR' YAPILDI YAPILACAK

İBB tarafından 4 yıldır tamamlanmayan kaldırım çalışmaları nedeniyle asfaltın ve kaldırımların sürekli sökülüp tekrar tekrar yapılması, caddenin bir kapatılıp bir açılması hem esnafı hem de sürücüleri canından bezdirdi.