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CHP'de kongreler savaşı! İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

CHP'de seçim sonrası başlayan "koltuk kavgası" son sürat devam ederken, kurultay öncesi ilçe ve il kongrelerinde de büyük bir savaş yaşanıyor. Kongrelere "Kemalci ve Ekremci" kavgası damga vururken, kavga en sert olarak İstanbul'da yaşanıyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı yazıda CHP kongreleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, İstanbul'da kongresi yapılan 12 ilçenin büyük çoğunluğunu Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kazandığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 15.08.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 07:17
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CHP’de kongreler savaşı! İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte Mahmut Övür'ün "CHP İstanbul'da Kemalciler mi Ekremciler mi önde?" başlıklı o yazısı

CHP İstanbul'daki ilçe kongreleri ilin, il kongresi de genel başkanın ve parti meclisinin belirleneceği büyük kurultayın bir provası gibi ve bu yüzden inanılmaz bir kongreler savaşı yaşanıyor. Ön planda görünen iki grup var: "Genel merkezciler ve değişimciler..." Yani kongrelere de seçim öncesinden başlayan "Kemalci-Ekremci" kavgası damgasını vuruyor.

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CHP’de kongreler savaşı! İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Geçen hafta sonu bu kavganın çok sert yaşandığı İstanbul'un Bakırköy'den Çekmeköy'e uzanan birçok ilçesinde kongre yapıldı. CHP dışındaki partiler bile nasıl bir sonuç alınacağını merak ediyordu. Daha çok da İP Genel Başkanı Meral Akşener, "Fatih"inin zaferini bekliyordu.

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CHP’de kongreler savaşı! İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

O merakı ilk giderenler ise başta Halk TV ve Odatv olmak üzere İmamoğlu medyasıydı. Daha neyin ne olduğu belli olmadan harekete geçip zafer ilan ettiler:
"İstanbul seçimlerini değişimciler kazandı."
Peki gerçek böyle miydi?

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CHP’de kongreler savaşı! İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

CHP kongrelerini yakından izleyen, hatta çıkan sonuçları az çok öğrenen biri olarak tebessüm etsem de gerçeğin tersyüz edilmesine şaşırmadım. Şaşırmadım; çünkü İmamoğlu ve medyası her konuda böyle algı operasyonu çekmeyi siyasi bir başarı zannediyor. Oysa ortaya siyasi bir aks koyamadıkları gibi "delege avı" konusunda da başarısızlar. Dahası kiminle dans ettiklerinin bile farkında değiller.

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CHP’de kongreler savaşı! İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Karşılarında CHP'yi dizayn etmiş, deve dişi gibi siyasi aktörleri elimine etmiş, HDP ile İyi Parti'yi, ırkçılık noktasına gelmiş Zafer Partisi'ni bir araya getirmiş, hatta CHP'lilere FETÖ'cülükle itham ettikleri siyasi aktörlere oy verdirmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı ve onunla dans etmek kolay değildi.