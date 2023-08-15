CHP’de kongreler savaşı! İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

CHP kongrelerini yakından izleyen, hatta çıkan sonuçları az çok öğrenen biri olarak tebessüm etsem de gerçeğin tersyüz edilmesine şaşırmadım. Şaşırmadım; çünkü İmamoğlu ve medyası her konuda böyle algı operasyonu çekmeyi siyasi bir başarı zannediyor. Oysa ortaya siyasi bir aks koyamadıkları gibi "delege avı" konusunda da başarısızlar. Dahası kiminle dans ettiklerinin bile farkında değiller.