15 Ağustos 2023, Salı
CHP'de kongreler savaşı! İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu önde?
CHP'de seçim sonrası başlayan "koltuk kavgası" son sürat devam ederken, kurultay öncesi ilçe ve il kongrelerinde de büyük bir savaş yaşanıyor. Kongrelere "Kemalci ve Ekremci" kavgası damga vururken, kavga en sert olarak İstanbul'da yaşanıyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı yazıda CHP kongreleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, İstanbul'da kongresi yapılan 12 ilçenin büyük çoğunluğunu Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kazandığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 15.08.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 07:17
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