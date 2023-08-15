CHP’li Barış Yarkadaş ile Ekrem İmamoğlu arasında ’mesajlaşma’ kavgası!

YARKADAŞ İLE İMAMOĞLU ARASINDA 'MESAJLAŞMA' TARTIŞMASI

Hatırlanacağı üzere; Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na gönderdiği, "Kararını ver belediye başkanı adayı mısın değil misin? Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım." mesajını aktarmıştı.

İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında çeşitli iddialarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ı yalanladı.

"Genel başkanımızdan böyle bir tekil kiple hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı." diyen İmamoğlu, "Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur. Kaynağımızın güvenilirliği ve doğruluğunu nasıl test ettiniz bilmiyorum ama böyle bir mesajlaşmanın olmadığının altını çizeyim." ifadelerini kullandı.