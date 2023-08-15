CHP'li Barış Yarkadaş ile Ekrem İmamoğlu arasında 'mesajlaşma' kavgası!
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım' şeklinde bir mesaj yolladığını iddia etmişti. İmamoğlu, bugün bu iddiaları yalanladı. Yarkadaş, İmamoğlu'na meydan okuyarak "Açıklamazsa ismini ben açıklayacağım." dedi.
CHP'de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı.
YARKADAŞ İLE İMAMOĞLU ARASINDA 'MESAJLAŞMA' TARTIŞMASI
Hatırlanacağı üzere; Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na gönderdiği, "Kararını ver belediye başkanı adayı mısın değil misin? Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım." mesajını aktarmıştı.
İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında çeşitli iddialarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ı yalanladı.
"Genel başkanımızdan böyle bir tekil kiple hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı." diyen İmamoğlu, "Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur. Kaynağımızın güvenilirliği ve doğruluğunu nasıl test ettiniz bilmiyorum ama böyle bir mesajlaşmanın olmadığının altını çizeyim." ifadelerini kullandı.
MEYDAN OKUDU: AÇIKLAMAZSA İSMİNİ BEN AÇIKLAYACAĞIM
Yarkadaş, İBB Başkanı'nın kendisini yalanlamasına sert tepki gösterip, "Elini vicdanına koysun cevap versin, öyle gazetecilerin önünde 'Bana böyle bir mesaj gelmedi' demesin. Sana hangi genel başkan yardımcısı gelip Kılıçdaroğlu'nun mesajını getirdi. Ekrem İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım." dedi.
"İmamoğlu'na İstanbul'da delege desteği yüzde 20. Bütün gazeteci arkadaşlarımız duysunlar, burada belgesiyle açıklıyoruz, yalan yazmasınlar." diyen Yarkadaş, "Hala çıkıyor partiyi tartışmaya açıyor. Partiyi tartışmaya açarsa Ekrem İmamoğlu seçimi kazanamaz. CHP tabanı yoruldu. Çankaya'yı kazanamamışsın, Ankara'da Çankaya'yı kazanamadığında delege bazında söylüyorum, Ankara'da zaten kazanamıyorsun." şeklinde konuştu.
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